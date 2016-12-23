2016耶誕專輯3-6：耶誕動物派對！
2016-12-23
記者方惠宗／台北報導
搖滾之紋
義大利時尚部落客Chiara Ferragni自有品牌以「眨眼鞋」全球大賣，本季又有三款新鞋同樣讓人難以抗拒，包括以柔軟細緻的馬毛染上斑馬紋、豹紋及蘇格蘭格紋，再搭配主題性的搖滾眉環裝飾，搖滾意識油然而生。
Chiara Ferragni為這三款圖案推出兩種不同鞋型，尖頭平底鞋適合腳板小巧的女生，舒適的楦頭搭配上尖頭的長度，可拉長整體比例；圓頭的樂福鞋適合當作上班通勤的便鞋，由於全面採用小羊皮作為鞋裡內襯，舒適升級。
奢華山形
將大自然豐富的色彩與生命力，轉化為細膩而優雅的法式風格，Longchamp運用自豪的上選皮革與精湛的手工藝技術，以皮件、時裝與鞋履演繹全新都會風尚；以小牛皮草製成的包款，款式設計簡單，完美詮釋低調奢華與優雅質感，代表包款就是向製皮工藝致敬的Le Pliage Héritage。
呼應秋冬主題「都會叢林」，融入大自然的動、植物和礦物色彩，以叢林色調打造和諧的視覺效果，推出嶄新Le Pliage Héritage Luxe皮草系列。無論是「山形紋」印花的梯形經典款、斜背包或是單色晚宴包，都呈現出品牌純熟的皮革工法，為秋冬時尚配件增添異域風情。黑色、駝色晚宴包更鑲嵌施華洛世奇水晶裝飾，與光滑柔亮的小牛毛皮草達到相得益彰的華麗境界。
圖片提供／Chiara Ferragni、Longchamp
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