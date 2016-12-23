2016耶誕專輯3-5：耶誕動物派對！

2016-12-23

記者方惠宗／台北報導

奇景幻獸、貓咪運動、彩色獸皮？動物之美化身成時尚設計動靜皆宜的新姿態。

神話動物

非洲是Louis Vuiton（LV）2017年春夏男裝系列的靈感來源，男裝藝術總監Kim Jones運用異國風情與野生動物的圖樣詮釋非洲草原及紳士旅人概念，並結合倫敦龐克的反叛風格以及品牌象徵的手工藝技巧。龐克伴隨而來的是銳利線條、透明的橡膠、毛海、拉鍊以及皮帶，皆注入非洲的風格模式並以品牌獨特的工藝技術呈現。在以毛海材質揣摩動物圖紋之外，LV這次也二度與英國視覺藝術家兄弟檔Chapman Brothers合作，手繪交織出四種奇幻動物，現身於多款手袋與配件；Vuitton Monogram圖紋正是牠們的大草原。

貓咪與昆蟲

Paul & Joe設計師Sophie Mechaly認為本季女性必須展現動靜皆宜的新時尚姿態，於是將原有的法式優雅融進運動元素，並結合時下女性喜愛的俏麗動物圖騰，讓法式優雅增添了與眾不同的自信風采，例如貓咪印花洋裝、毛衣與昆蟲刺繡衛衣等，以典雅帶入流行的運動感，簡單隨興之中流露赤子之心。

圖片提供／Louis Vuitton、Paul & Joe