2016耶誕專輯3-4：耶誕節最受歡迎的動物！恐龍進行曲

2016-12-23

記者方惠宗/台北報導

恐龍進行曲

擁有75年的歷史、Coach本季多款活潑童趣單品在鮮明的風格中凝聚出一連串經典傳統與現代摩登的創新組合,Beasts更是全系列的矚目焦點:一群迷人俏皮的女孩:Rexy、Woolly、Tricky及Steggy,活脫脫是美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)、恐龍化石展品的時尚皮革迷你版!也讓人想起以此地為拍攝場景的電影「博物館驚魂夜」(Night at the Museum)、夜裡活動起來的大恐龍化石。她們出現於包包、掛飾、書籤或皮革立體拼圖等各式作品,為時尚注入活力。當Coach執行創意總監Stuart Vever將她們展現在美國時尚攝影師Steven Meisel為品牌掌鏡的2017早春影像、與Coach男孩女孩在紐約最美天際線的映襯下,駕著復古跑車自由馳騁於成長的布魯克林區,品牌的超強基因流露無遺。

圖片提供/Coach