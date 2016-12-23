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2016耶誕專輯3-4：耶誕節最受歡迎的動物！恐龍進行曲

2016-12-23

記者方惠宗／台北報導

恐龍進行曲

擁有75年的歷史、Coach本季多款活潑童趣單品在鮮明的風格中凝聚出一連串經典傳統與現代摩登的創新組合，Beasts更是全系列的矚目焦點：一群迷人俏皮的女孩：Rexy、Woolly、Tricky及Steggy，活脫脫是美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）、恐龍化石展品的時尚皮革迷你版！也讓人想起以此地為拍攝場景的電影「博物館驚魂夜」（Night at the Museum）、夜裡活動起來的大恐龍化石。她們出現於包包、掛飾、書籤或皮革立體拼圖等各式作品，為時尚注入活力。當Coach執行創意總監Stuart Vever將她們展現在美國時尚攝影師Steven Meisel為品牌掌鏡的2017早春影像、與Coach男孩女孩在紐約最美天際線的映襯下，駕著復古跑車自由馳騁於成長的布魯克林區，品牌的超強基因流露無遺。

圖片提供／Coach

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  • Rexy恐龍掛飾備受喜愛。

    Rexy恐龍掛飾備受喜愛。

  • Rexy恐龍掛飾備受喜愛。

    Rexy恐龍掛飾備受喜愛。

  • Coach包款以特殊壓紋處理呈現恐龍圖案。

    Coach包款以特殊壓紋處理呈現恐龍圖案。

  • 淘氣、最愛捉弄朋友的Tricky，如果你看到她眼神有一絲閃爍，就代表她開始在準備計畫著惡作劇了。圖為Tricky立體拼圖，19,900元。

    淘氣、最愛捉弄朋友的Tricky，如果你看到她眼神有一絲閃爍，就代表她開始在準備計畫著惡作劇了。圖為Tricky立體拼圖，19,900元。

  • Steggy，生性害羞，但熱愛唱歌，在歌唱領域上，擁有驚人的表現。圖為Steggy立體拼圖，19,900元。

    Steggy，生性害羞，但熱愛唱歌，在歌唱領域上，擁有驚人的表現。圖為Steggy立體拼圖，19,900元。

  • 熱愛電影的Wolly，她是超級電影迷，最愛的影片是1988年的紐約浪漫喜劇「上班女郎」（Working Girl）。圖為Wolly立體拼圖，19,900元。

    熱愛電影的Wolly，她是超級電影迷，最愛的影片是1988年的紐約浪漫喜劇「上班女郎」（Working Girl）。圖為Wolly立體拼圖，19,900元。

  • Rexy，自由奔放靈魂的女孩，迎接生活中的任一挑戰，發掘新事物、喜愛探險尤其是公路之路。圖為Rexy立體拼圖，19,900元。

    Rexy，自由奔放靈魂的女孩，迎接生活中的任一挑戰，發掘新事物、喜愛探險尤其是公路之路。圖為Rexy立體拼圖，19,900元。

  • Steven Meisel的鏡頭記錄著Coach女孩與手拉著的恐龍氣球。

    Steven Meisel的鏡頭記錄著Coach女孩與手拉著的恐龍氣球。

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標題：2016耶誕專輯3-4：耶誕節最受歡迎的動物！恐龍進行曲


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