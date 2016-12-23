2016耶誕專輯3-3：耶誕節最受歡迎的動物！鯊魚與熊

2016-12-23

記者方惠宗／台北報導

拎鯊魚、掛恐龍、熊出沒？此刻與曾經稱霸地球一角的王者是耶誕最美的時尚風景。

源於自然間

驚！一位不速之客？一隻熊的臉部特寫填滿了整面絲巾的畫面，清澈單純的好奇眼神惹人喜愛，相信就算不速之客，也可得到熱切的歡迎。這是英國藝術家Alice Shirley為愛馬仕2016秋冬男裝設計、名為「Grrrrr！」的喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾；起初是一幅水粉畫作，在愛馬仕絲巾工坊的工序中維妙傳神。

另外一款深受顧客青睞的包款，是擁有「鯊魚微笑」的Bolide 45系列旅行袋，這是愛馬仕運用Barenia、Sombrero與Swift等三種質地與觸感不同的小牛皮革所拼接縫製出來的作品；這隻鯊魚調皮的微笑圖案、包括Bolide 45包款與還有袖釦，於男裝秀上發表後果然引起絕佳共鳴。

「源於自然萬物間」，愛馬仕這季的靈感來源與所宣揚的大自然力量如同當頭棒喝，讓人在都會叢林與世界的紛亂吵雜中沉澱下來；世界多美麗、動物多純真！來到感恩的季節，這些設計正如嚴厲而溫柔的提醒，促人檢視而尋求平衡。

圖片提供／Hermès