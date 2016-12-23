2016耶誕專輯3-2：耶誕節最受歡迎的動物！大貓與蛇

2016-12-23

記者方惠宗／台北報導

美洲豹

美洲豹是卡地亞（Cartier）的品牌象徵，充滿野性與魅力，兼具征服者的靈魂與誘惑者的嫵媚，體現女性氣質。現在，這項迷人的品牌象徵以簡約的線條設計與網格圖案勾勒出的輪廓躍上卡地亞頂級晚宴包款，造就精緻華麗的皮件作品。

美洲豹如雕像座落在黑色小牛皮或鱷魚皮手拿包，全黑包身，以金色的美洲豹輪廓增添整體的靈動與魅惑感；黑色皮革突顯立體美洲豹頭圖形的存在感。2款皮革選擇：鱷魚皮革貴氣華麗，備顯低調奢華與別致細膩；小牛皮革柔軟典雅，觸感宛如肌膚般柔滑舒適。

美洲豹系列晚宴包可透過手拿或鍊帶肩背的方式搭配服裝，耀眼細緻的金色鍊帶為可調式，增添使用的自由度；收起鍊帶可以手拿或隨興的穿過腕帶，滿足各種場合，無論白天或黑夜。

羅馬蛇

寶格麗（BVLGARI）的羅馬珠寶工匠採用出自古羅馬的動物寓言集的蛇、以「Serpenti」（蛇；義大利文）蛇形元素演繹各式創作已有歷史，例如1930年代的胸針，還有延續傳統的Serpenti高級珠寶腕錶，Serpenti Forever系列則以神秘的蛇頭為姿態貴氣、華麗的包款襯托神秘、耀眼。迎接冬季佳節，寶格麗以金屬色彩為Serpenti Forever注入最新誘惑，獲得孫芸芸與俄羅斯超模Xenia Tchoumi等名人搶先收藏。

這是寶格麗的年度壓軸，華麗閃耀著金、銀、古銅與寶石紅色，設計靈感源自60 年代的彩色琺瑯Serpenti高級珠寶腕錶，有如羅馬珠寶品牌的活潑個性來自寶格麗的珠寶收藏；以寶石的鮮艷色調為靈感，為Serpenti Forever創作出各式金屬光澤小牛皮款式；小牛皮包身繡以蛇鱗狀紋路，搭配淡金色鍊帶，裝飾與包款同色調、或是黑色與金色亮粉的琺瑯蛇頭按釦與黑色縞瑪瑙蛇眼，打造出這款散發現代氣息的完美皮件。

圖片提供／BVLGARI、Cartier