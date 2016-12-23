2016耶誕專輯3-1：耶誕節最受歡迎的動物！大貓與蛇
記者方惠宗／台北報導
純真、信任，夢想與現實交織、人們與動物以愛共存；耶誕前夕，時尚設計師共同以動物之美喚起愛、關懷與尊重，帶來滿滿的祝福。
純真年代
老虎、斑馬自由穿梭，蜜蜂、蝴蝶翩翩飛舞，綠意盎然、花朵盛開，樹上的蘋果隨意享用…，這場派對宛如重現人們心中的樂園、那記載在「聖經」的伊甸園；亞當跟夏娃所居住的純真年代，在藝術家兼導演Floria Sigismondi所執導的短片栩栩如生。
這是Gucci創意總監Alessandro Michele結合「伊甸園」與「Gucci Garden」兩個主題所設計而出的Holiday耶誕禮讚系列，他以伊甸園神話的故事架構，重現聖經創世紀的美好意象，背景是Gucci Garden，男女與老虎、斑馬、飛鳥、珊瑚蛇、蜜蜂、野兔等徜徉其中、自然共處，還有花卉相伴，一起享受生命。這些都化身為浪漫繽紛的圖騰，出現在以品牌雙G標誌為基礎的各款配件，包括鍊帶包、托特包、後背包與皮夾。Floria Sigismondi的鏡頭將這份創作傳達得淋漓盡致，色彩鮮明、情感濃郁，引人心醉神迷。
同時，Alessandro Michele延續Gucci Garden的靈感，向「蝴蝶王國」台灣致敬；擷取蝴蝶與野百合之美，設計出多款台灣限定的蝴蝶刺繡圖騰包款，獻上滿滿的祝福，完美了整個Gucci Holiday系列。
虎虎生風
瑞士頂級製錶品牌宇舶錶（Hublot）與墨西哥「黑豹與白虎保育基金會」（The Black Jaguar-White Tiger Foundation）貓科動物庇護所聯手發表三只以貓科動物為設計靈感的特別版腕錶，這只錶殼直徑44毫米的Big Bang腕錶以虎面錶盤配飾鑴刻老虎圖紋錶圈、虎皮斑紋錶帶，散發王者氣勢，而且別具意義，LVMH集團珠寶鐘錶主席暨宇舶董事主席Jean-Claude Biver說：「今後，你可以將動物保育的訊息，以宇舶的風格佩戴在手腕上！」
請支持救援動物重返大自然
黑豹與白虎保育基金會的宗旨在於保存多元物種，尤其是大型貓科動物。創立源於定居洛杉磯的基金會創辦人、墨西哥商人Eduardo Serio在一次返鄉差旅時接到動物專家表弟來訊，顯示不肖業者將幼豹下藥、供人拍照以謀利潤。這起事件激起關懷行動，目標是讓被救援的動物最終都能重返大自然。
Eduardo Serio說：「過去幾個月我們不斷討論這個計劃、攜手參與每一個設計過程；現在終於看到限量錶的完成、令人難忘的時刻。」相信基金會將更廣為人知。
圖片提供／Hublot、Gucci
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Gucci老虎刺繡托特包，41,100元。
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黑豹與白虎保育基金會執行長Eduardo Serio。
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宇舶錶Big Bang黑豹與白虎保育基金會限量錶精鋼款，384,000元。限量100只。
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宇舶錶Big Bang黑豹與白虎保育基金會限量錶陶瓷款，489,000元。限量100只。
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宇舶錶Big Bang黑豹與白虎保育基金會限量錶玫瑰金款。錶盤壓印虎面圖紋。自動上鏈機芯。黑色橡膠錶帶鐫刻老虎斑紋。1,086,000元。限量50只。
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Gucci紅心珊瑚蛇刺繡後背包，51,700元。
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Gucci蜜蜂裝飾皮夾，約12,900至23,700元。
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Gucci台灣限定蝴蝶與百合刺繡托特包，57,700元。
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Gucci珊瑚蛇後背包，84,100元。
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伊甸園+Gucci Garden，Gucci設計總監Alessandro Michele結合兩個主題打造出2016 Holiday耶誕禮讚系列。圖中包款為刺繡托特包，各41,100元。
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Gucci紅心珊瑚蛇刺繡鍊帶包，39,700元。
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標題：2016耶誕專輯3-1：耶誕節最受歡迎的動物！大貓與蛇
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