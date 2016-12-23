楊乃文變了 省話女王變厚話

2016-12-23

〔記者馮亦寧／台北報導〕楊乃文變了，從聲嘶力竭的《女爵》到輕吟低唱的《離心力》，她的改變連身邊工作人員都說：「聽不出來是妳唱的。」對這種轉變，楊乃文忍不住反虧：「之前專輯都沒買吼？」

這次的新專輯楊乃文選擇了特質鮮明的火星電台擔任製作，聽得出來把電子元素結合搖滾，難怪聽起來不一樣。楊乃文自己覺得，這次錄音就好像在戰場上一樣，有時候覺得和工作人員都要互罵起來，事實真的這樣嗎？原來是有個工作人員講話比較大聲，常常聽著聽著就大聲嚷嚷：「這誰寫的，老師，怎麼那麼好聽啊？」這讓楊乃文覺得很驕傲。

以前大家覺得楊乃文是個寡言的人，這次的《離心力》專輯讓人看見全新的楊乃文。她說：「現在抬槓是我的喜好，你說什麼都不會贏。即使我從頭到尾都是錯的，你還是輸！」可見製作這張專輯讓楊乃文內心充滿愉悅與滿意。