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金紅映新年 金雞年迎鴻運

2016-12-23

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著中國金雞年的腳步接近，歐美系化妝品牌也因應華人市場推出充滿新年紅色喜氣的限量包裝。紀梵希選擇將經典熱賣的4G傳奇蜜粉換上紅色新裝，推出「新一代魅力4G幻彩蜜粉雞年限量版」，以最受歡迎的百搭色號#1淨白花瓣，能映襯任何膚色的夢幻蜜粉，喜迎金雞年的到來，並將蜜粉盒換成極具東方喜氣的「金×紅」4G Logo新衣。

法國嬌蘭特別推出亞洲地區限定販售的「金采煥新花漾祈願」新年賀歲限量系列，以討喜的金色及紅色為主調，將明星商品「紅寶之吻唇膏」，以光采燦爛的金漆及富貴大器的紅色牡丹，妝點出充滿吉祥喜慶氛圍的限量包裝，不但充滿吉兆，更有鴻運當頭之意涵，成為最時尚的賀歲禮物！

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  • 紀梵希新一代魅力4G幻彩蜜粉雞年限量版，價格未定。

    紀梵希新一代魅力4G幻彩蜜粉雞年限量版，價格未定。

  • 紀梵希新一代魅力4G幻彩蜜粉雞年限量版，價格未定。

    紀梵希新一代魅力4G幻彩蜜粉雞年限量版，價格未定。

  • 嬌蘭「紅寶之吻唇膏」牡丹紅新年限量版2,050元。

    嬌蘭「紅寶之吻唇膏」牡丹紅新年限量版2,050元。

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