倒數3天～耶誕勾心禮

2016-12-22

記者凃盈如／台北報導

耶誕節不失為年底最盛大的購物季，各種商品優惠盡出，想要為身邊重要的人挑份好禮，事前的功課不能少！

〈超植感！〉鮮花＆香氛

平時鮮少買花的消費者，今年可以嘗試低調地透過花藝，表達心意，或為自己的居所營造不一樣的節慶印象。

今年CN Flower以「登雪冬日」為耶誕主題，透過大量的白色系低彩度素材，如棉花、淡色花材、松果等，傳遞冬日大地白雪皚皚的景象，並且選擇造型不同的花器，為冬日捎來令人嚮往的靜好氛圍；譬如「聖光之心」使用玻璃提籃搭配蠟燭，結合了花禮與燭光，可直接放置於餐桌或家中的角落，有光、有花，也有溫暖，即便是買給自己，也別具情懷。

若是為居家增加情調，可透過蠟燭、香氛或各種節日限定的等小物，做為耶誕贈禮。

由ART HAUS獨家引進的Cire Trudon 2016節日三部曲系列，透過耶穌誕生的聖城伯利恆、天使等元素，用不同的味道訴說獨特的宗教人物誕生故事，譬如辛香琥珀的Bethleem取自耶穌的誕生城市名；橙子和檀香混合的Gaspard源於印度馬奇國王異彩紛呈的服裝；夾雜皮革、糖霜栗子和羊絨木香氣的Gabriel是冬日的守護天使，每款蠟燭都賦予耶誕假期希望與溫暖。

至於來自紐約的THE LAUNDRESS與手繪插畫為主的精品文具設計公司Mr. Boddington’s Studio跨界合作，推出2款外觀充滿耶誕氣息的香氛噴霧、去漬用皂，是女主人於佳節時回饋賓客的時尚禮物。THE LAUNDRESS限量耶誕節產品的清新香味，包含了酒、梨子，佛手柑，以及胡荽，豆蔻與玫瑰，後調再由檀香、麝香、皮革與雪松、帶出溫暖醇厚的辛香木質調，把最代表耶誕節的歡樂氣味全部濃縮在一起，讓衣物整潔、芬芳。

〈最划算！〉獨家＆限量

麗晶精品即日起至12月25日推出「聖誕禮讚」活動，集結逾50家國際精品推出獨家限量商品與耶誕精選禮物，並且推出打卡活動，上傳1樓中庭大耶誕樹照片並打卡麗晶精品，即可免費獲得秘密花園美式咖啡1杯。「聖誕禮讚」的購物優惠多重，消費滿50,000元即贈Boucheron Quatre香水；100,000元及250,000元可分別獲贈晶華沐蘭SPA臉部經典療程及Darphin深海基因緊提極致賦活濃縮精華。其他優惠包含：於指定品牌消費滿200,000元，另加贈限量Valentino紅色蝴蝶傘；Etro及米蘭米藍精選商品5折起；Tory Burch精選秋冬商品7折起；Damiani消費滿100,000即可獲得尚布夏爾酒莊黑皮諾粉紅酒1支；Proking、True Religion、Alexandre de Paris、Aubade滿萬折千；Sisley SPA亦有滿額贈禮活動。

至於新光三越，耶誕檔期則規劃了貴賓卡友專屬優惠「點點都幸福 精選交換禮物清單」，可使用貴賓卡中累積的點數，以超值的優惠價格輕鬆挑選耶誕禮物，如原價6,480元的ANNA SUI菊心拉鍊短夾，可以貴賓卡點數20點+5,184元購得。

〈輕鬆逛！〉童趣＆潮品

童趣可愛的禮物，也是節慶時節投女性所好的一時之選！

英國生活風格品牌Cath Kidston與迪士尼合作推出「米奇與米妮系列商品」，即日起於Cath Kidston全台店舖限量販售。該系列以Cath Kidston經典印花Button Spot圓點與多款碎花圖案為背景，融入迪士尼的主人翁米奇與米妮，商品捕捉了他們穿梭在許多英倫著名景點的情境，讓人看了心情隨之輕盈愉快。全系列限量商品包含餐具、服飾、童裝和包款配件等品項，以紅色、點點等歡樂的氛圍，應景耶誕節！

至於由city’super引進，已在12月1日於新竹巨城開幕的「LOG-ON」互動生活精品店，也是耶誕禮物挑選的大本營！趕在年底節慶檔期開幕，就是要提供消費者日本、歐美最新的潮流商品，有男生最愛的限量玩具公仔、電子週邊，以及女生最愛的美妝保養專區、流行服飾配件，以及旅行商品、經典文具，於新竹巨城開幕，全店逾100坪，打造6大生活精品主題區，如POWDER美妝保養、MOVING玩具禮品區、TRAVEL旅遊生活區、STATIONERY文具精品區、WELLNESS優閑美健區以及FASHION流行配件區。