倒數3天～耶誕勾心禮
記者凃盈如／台北報導
耶誕節不失為年底最盛大的購物季，各種商品優惠盡出，想要為身邊重要的人挑份好禮，事前的功課不能少！
〈超植感！〉鮮花＆香氛
平時鮮少買花的消費者，今年可以嘗試低調地透過花藝，表達心意，或為自己的居所營造不一樣的節慶印象。
今年CN Flower以「登雪冬日」為耶誕主題，透過大量的白色系低彩度素材，如棉花、淡色花材、松果等，傳遞冬日大地白雪皚皚的景象，並且選擇造型不同的花器，為冬日捎來令人嚮往的靜好氛圍；譬如「聖光之心」使用玻璃提籃搭配蠟燭，結合了花禮與燭光，可直接放置於餐桌或家中的角落，有光、有花，也有溫暖，即便是買給自己，也別具情懷。
若是為居家增加情調，可透過蠟燭、香氛或各種節日限定的等小物，做為耶誕贈禮。
由ART HAUS獨家引進的Cire Trudon 2016節日三部曲系列，透過耶穌誕生的聖城伯利恆、天使等元素，用不同的味道訴說獨特的宗教人物誕生故事，譬如辛香琥珀的Bethleem取自耶穌的誕生城市名；橙子和檀香混合的Gaspard源於印度馬奇國王異彩紛呈的服裝；夾雜皮革、糖霜栗子和羊絨木香氣的Gabriel是冬日的守護天使，每款蠟燭都賦予耶誕假期希望與溫暖。
至於來自紐約的THE LAUNDRESS與手繪插畫為主的精品文具設計公司Mr. Boddington’s Studio跨界合作，推出2款外觀充滿耶誕氣息的香氛噴霧、去漬用皂，是女主人於佳節時回饋賓客的時尚禮物。THE LAUNDRESS限量耶誕節產品的清新香味，包含了酒、梨子，佛手柑，以及胡荽，豆蔻與玫瑰，後調再由檀香、麝香、皮革與雪松、帶出溫暖醇厚的辛香木質調，把最代表耶誕節的歡樂氣味全部濃縮在一起，讓衣物整潔、芬芳。
〈最划算！〉獨家＆限量
麗晶精品即日起至12月25日推出「聖誕禮讚」活動，集結逾50家國際精品推出獨家限量商品與耶誕精選禮物，並且推出打卡活動，上傳1樓中庭大耶誕樹照片並打卡麗晶精品，即可免費獲得秘密花園美式咖啡1杯。「聖誕禮讚」的購物優惠多重，消費滿50,000元即贈Boucheron Quatre香水；100,000元及250,000元可分別獲贈晶華沐蘭SPA臉部經典療程及Darphin深海基因緊提極致賦活濃縮精華。其他優惠包含：於指定品牌消費滿200,000元，另加贈限量Valentino紅色蝴蝶傘；Etro及米蘭米藍精選商品5折起；Tory Burch精選秋冬商品7折起；Damiani消費滿100,000即可獲得尚布夏爾酒莊黑皮諾粉紅酒1支；Proking、True Religion、Alexandre de Paris、Aubade滿萬折千；Sisley SPA亦有滿額贈禮活動。
至於新光三越，耶誕檔期則規劃了貴賓卡友專屬優惠「點點都幸福 精選交換禮物清單」，可使用貴賓卡中累積的點數，以超值的優惠價格輕鬆挑選耶誕禮物，如原價6,480元的ANNA SUI菊心拉鍊短夾，可以貴賓卡點數20點+5,184元購得。
〈輕鬆逛！〉童趣＆潮品
童趣可愛的禮物，也是節慶時節投女性所好的一時之選！
英國生活風格品牌Cath Kidston與迪士尼合作推出「米奇與米妮系列商品」，即日起於Cath Kidston全台店舖限量販售。該系列以Cath Kidston經典印花Button Spot圓點與多款碎花圖案為背景，融入迪士尼的主人翁米奇與米妮，商品捕捉了他們穿梭在許多英倫著名景點的情境，讓人看了心情隨之輕盈愉快。全系列限量商品包含餐具、服飾、童裝和包款配件等品項，以紅色、點點等歡樂的氛圍，應景耶誕節！
至於由city’super引進，已在12月1日於新竹巨城開幕的「LOG-ON」互動生活精品店，也是耶誕禮物挑選的大本營！趕在年底節慶檔期開幕，就是要提供消費者日本、歐美最新的潮流商品，有男生最愛的限量玩具公仔、電子週邊，以及女生最愛的美妝保養專區、流行服飾配件，以及旅行商品、經典文具，於新竹巨城開幕，全店逾100坪，打造6大生活精品主題區，如POWDER美妝保養、MOVING玩具禮品區、TRAVEL旅遊生活區、STATIONERY文具精品區、WELLNESS優閑美健區以及FASHION流行配件區。
-
CN Flower白雪霜花恆星花圈，為恆星玫瑰、棉花、法國白梅、小銀果等乾燥花材組成，該系列商品保存需遠離水氣、不需澆水，可維持1～2年不等，總尺寸約直徑30cm，4,800元。
-
Cath Kidston Mickey & Minnie聯名系列，米妮毛衣 4,280元。
-
Afternoon Tea紅心王國ALICE聖誕樹擺飾（紅色），2,350元。
-
10/10 Apothecary THE LAUNDRESS®聖誕節限量去漬專用皂，充滿耶誕節香氛的去漬專用皂，是去除頑漬和手洗衣物的最佳選擇。3.5o.z.／550元。
-
微風松高MISS SIXTY時尚羽絨外套，原價7,980元，特價790元。
-
新光三越原價4,759元的限量Endless Jewelry羊皮手環組，可以貴賓卡點數10點＋3,980元購得。
-
麗晶精品格拉夫Rhythm系列多形切割紅寶石和鑽石項鍊，鑽石共重35.48克拉，紅寶石共重16.64克拉，價格店洽。
-
CN Flower聖光之心，以迷你白玫為主花，搭配山防風、諾貝松、蠟燭，以及提把玻璃花器，展現純粹而清透的冬日空氣感，3,800元。
-
LOG-ON Sonny Angel 2016聖誕節限定版公仔，280元。
-
10/10 Apothecary MARVIS牙膏禮盒組顛覆了大眾對於牙膏的定義，質地細緻、清潔效果佳，含肉桂薄荷、海洋薄荷、生薑薄荷、茉莉薄荷、甘草薄荷等特別的味道，讓刷牙成為期待的享受，也讓兩造之間的口吻不留下遺憾！25ml×7，1,200元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- VJ戀躲不過7年之癢 錦榮回應了...
- SBL》守住菲爾普斯 台銀挑戰5連勝關鍵
- 藍8縣市長又赴中 傳朱立倫原擬率團親征
- 新銳攝影師掌鏡 伍佰花叢曬柔情
- 標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV
- 美孕婦為籌學費 網拍「兩條線」驗孕棒、日賺6千元
- 英國海灘末日景象 死魚連綿到天際
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 遭東勢農會剔除 2會員聲請假處分
- 台北觀光護照發行 一卡一本書玩透透
- 江蕙遭惡徒挾持 淡水警：現場只看到四姊夫
- 薑餅蓋鹽水八角樓 創意設計大賽奪冠
- 讀高職的部落女孩 竟變成同校教務主任
- 江蕙應訊還原案發經過 「歹徒持刀喝令交出珠寶」
- 讓江蕙與其弟濺血 運將驚恐回憶嫌犯行為
- 4/7鄭南榕自焚殉道日 政院訂為言論自由日
- 黨職併公職 陳其邁：胡志強溢領退休金5400萬元
- 擁抱失智母 林書煒：謝謝妳生下我，給我快樂家庭
- 南韓通緝崔順實女兒
- 遏阻耶誕攻擊 印尼警擊斃3炸彈客
- 毒趴現場煙霧瀰漫 燻爆W飯店空氣清淨機
- NBA》主場遭自家球迷噓 魏德：我很失望
- 夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐
- 拚外交！國泰助巴拉圭建醫療資管系統 明年啟用
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 住院醫師指示太早拔管 高院判醫院疏失賠546萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges unity in face of diplomatic crisis
- 基隆山坡地解編公展 將增加近3成平地
- 一例一休新制 明起3階段上路
- 台首大師生研製耶誕套餐 健康養生受歡迎
- 與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定
- 《健康充電站》用藥指導講座
- 庄腳囝仔玩科學 竹高特色選修課榜上有名
- 德銀再爆醜聞 俄分行員工非法炒股
- 抄襲南韓7綜藝節目 中國山寨大軍明年上場
- 中國政府不甩霧霾 民眾網購「呼吸寶」保命
- 中職》大溪工安意外 統一獅領隊蘇泰安捐3萬並發起愛心募款
標題：倒數3天～耶誕勾心禮
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email