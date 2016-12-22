BMW全新540i主管房車 里斯本試駕
記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影
全球中大型主管房車的指標車款BMW 5系列，預定2017年2月在歐陸開賣大改款新車，BMW原廠按照往例提前展開全球媒體試駕活動，地點則跟2009年底的F10世代5系列房車相同，選在歐洲大陸最西端、濱大西洋的葡萄牙首府里斯本。
G30新5系列
以OKL模組化平台打造
全新5系列主管房車原廠代號為G30，其模組化的OKL底盤平台沿用自現行7系列豪華房車（G11短軸版、G12長軸版），但車體部分並未採用製程複雜、成本高昂的Carbon Core碳纖維車體結構，而改用符合5系列產品成本效益的BMW EfficientLightweight輕量化車體結構，卻仍能有效將車重減輕達百公斤。
G30世代5系列房車上市之初，會先推出兩款汽油（530i、540i）、兩款柴油（520d、530d）的sDrive後驅和xDrive全時4驅車型，而這次試駕活動BMW僅提供540i sDrive和530d xDrive這兩款汽油FR、柴油AWD車型給各國媒體試駕，以白和灰兩種車色作為區分，這儼然已成為BMW集團新車試駕活動的一大特色，一則讓媒體開到性能與配備較優異的車型，二則可統一媒體露出時報導的呈現效果。
第一眼看見新5系列實車，覺得要比先前圖片裡更動感有型，尺碼放大的雙腎形水箱護罩具備主動式進氣調節功能，能增加車身穩定性、優化風阻係數、降低油耗與CO2排放量；立體車側折線搭配位於前輪拱後方之車側導流氣孔，讓外觀更添運動氣息，體現BMW一脈相承的品牌DNA。
540i採B58直6
TwinPower Turbo動力
記者領出試駕的是540i M Sport，引擎蓋下搭載B58系列的3.0升直6 TwinPower Turbo引擎，但和上一代535i上N55系列的3.0升直6雙Turbo引擎不同，透過缸徑與衝程的改變將排氣量小幅提升19cc到2,998cc，可輸出更強勁的340匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力，同時廢氣排放與油耗表現皆更為精進。
將Steptronic排檔桿左側的動態行車模式切換至Adaptive模式，車輛會依據駕駛人的駕駛風格調整出最合適的底盤與動態反應，那種車隨意走的流暢感令人印象相當深刻。一旦將排檔桿左側動態行車模式切換到SPORT+模式，頓時懸載阻尼變得宛若工廠賽車般硬朗清晰，方向盤轉向反應明快俐落，變速系統跳檔也更加敏銳，引擎轉速攀升非常迅速，整輛車的駕馭感受極為緊繃而凌厲。
原廠數據540i由靜止加速至時速百公里只需短短5.1秒，在里斯本市郊的高速公路上要跑到250公里／時的法定極速可說毫不費力（這時碼表上顯示的數字為260公里／時，有10公里／時誤差值），盡現性能房車的馳騁快感。
別以為這輛車長超過4米9的中大型房車，在蜿蜒狹窄的葡萄牙山路上會讓你難以施展，車身配重接近前中置的540i，在山路上的身手依舊刁鑽矯健，仗著充沛的扭力輸出，以及M Sport專屬19吋前後配寬胎的循跡效果，進出大小彎道如行雲流水般輕鬆愜意，操控樂趣讓你愛不釋手。
BMW總代理汎德公司目前已推出BMW新一代5系列預售專案，開出520d（245萬）、520d Luxury（265萬）、530i Luxury（318萬）、530i M Sport（336萬）及530d M Sport（363萬）的預售價格，並同步推出特定車型預售配備升級優惠，新車將於2017年第一季發表上市。至於本文所試駕的540i M Sport，及性能更強的M550i預計會在第2季導入，至於汽油入門款的520i則要等到第3季才會追加。
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BMW原廠代號G30的全新一代5系列主管房車，這次再度選在歐洲大陸最西端、濱大西洋的葡萄牙首府里斯本舉辦全球媒體試駕活動，試車路線也跟2009年F10世代5系列大致相同，對曾於此試駕過上代車款的媒體來說，更能體察到新車的重大進化。
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駕駛540i M Sport在里斯本近郊依山傍海的道路馳騁，澎湃的動力揮灑不盡，精準俐落的轉向反應與明快穩健的底盤回饋，提供絕佳的駕駛樂趣。新5全車系均採左右雙邊單出尾管設計，M Sport的排氣尾管造型則為鍍鉻四邊形。
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新5系列4,936 mm×1,868 mm×1,479mm的車身長、寬、高尺碼，分別比前一代增加29mm、8mm和15mm，2,975mm的軸距也成長了7mm；儘管未承襲現行7系列的Carbon Core碳纖維車體結構，然而其BMW EfficientLightweight輕量化車體結構，最多可比上一代5系列減輕達100公斤。
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儀表控台維持BMW一貫偏向駕駛人的設計基調，內裝以黑／Cognac白蘭地雙色調的Dakota真皮覆蓋，搭配環艙菱格鋁質／鍍珍珠色澤鉻飾板，用料質感極為細緻考究，堪稱當代主管房車新典範。
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這具B58系列的3.0升直6 TwinPower Turbo引擎，效能表現要比上一代5系列採用的N55直6 TwinPower Turbo引擎精進不少（排氣量亦小幅提升19cc），可輸出340匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力。
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車內的氣氛燈不僅沿著環艙飾板散發出微光（有6種顏色可切換，且亮度可調），還能點亮Bowers & Wilkins鑽石級環場音響系統揚聲器飾蓋內的光源，在夜幕低垂時讓車艙流露冷冽的科技風情。
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本車標配12.3吋多重行車模式儀表板，較獨特的是在液晶顯示屏幕表面嵌入鍍珍珠色澤鉻飾環，刻意營造成類似傳統儀表板的視覺感，此種設計是在同類型液晶儀表板上首見。
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車上採用的新世代iDrive使用者介面（ID6）結合了觸控螢幕功能（10.25吋），不僅更便於操作，並可依駕駛需求自行設定客製化選單順序。
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LED尾燈內部導光條要較上一代加粗不少，光型簡練且具層次感，辨識效果更佳。
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足下配置M Sport專屬的664 M亮黑色雙肋式10輻19吋前後配鋁圈，搭配前245/40R19、後275/35R19的米其林PRIMACY 3輪胎；前輪內則為M款藍色烤漆對向4活塞鋁合金煞車卡鉗，以及大尺寸的輕量化通風碟盤。
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新5系列主管房車的行李廂容量達530公升（比上一代增加了10公升），並可搭配後座椅背4/2/4分離傾倒，增加置物的彈性。
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BMW新540i sDrive小檔案
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標題：BMW全新540i主管房車 里斯本試駕
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