BMW全新540i主管房車 里斯本試駕

2016-12-22

記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影

全球中大型主管房車的指標車款BMW 5系列，預定2017年2月在歐陸開賣大改款新車，BMW原廠按照往例提前展開全球媒體試駕活動，地點則跟2009年底的F10世代5系列房車相同，選在歐洲大陸最西端、濱大西洋的葡萄牙首府里斯本。

G30新5系列

以OKL模組化平台打造

全新5系列主管房車原廠代號為G30，其模組化的OKL底盤平台沿用自現行7系列豪華房車（G11短軸版、G12長軸版），但車體部分並未採用製程複雜、成本高昂的Carbon Core碳纖維車體結構，而改用符合5系列產品成本效益的BMW EfficientLightweight輕量化車體結構，卻仍能有效將車重減輕達百公斤。

G30世代5系列房車上市之初，會先推出兩款汽油（530i、540i）、兩款柴油（520d、530d）的sDrive後驅和xDrive全時4驅車型，而這次試駕活動BMW僅提供540i sDrive和530d xDrive這兩款汽油FR、柴油AWD車型給各國媒體試駕，以白和灰兩種車色作為區分，這儼然已成為BMW集團新車試駕活動的一大特色，一則讓媒體開到性能與配備較優異的車型，二則可統一媒體露出時報導的呈現效果。

第一眼看見新5系列實車，覺得要比先前圖片裡更動感有型，尺碼放大的雙腎形水箱護罩具備主動式進氣調節功能，能增加車身穩定性、優化風阻係數、降低油耗與CO2排放量；立體車側折線搭配位於前輪拱後方之車側導流氣孔，讓外觀更添運動氣息，體現BMW一脈相承的品牌DNA。

540i採B58直6

TwinPower Turbo動力

記者領出試駕的是540i M Sport，引擎蓋下搭載B58系列的3.0升直6 TwinPower Turbo引擎，但和上一代535i上N55系列的3.0升直6雙Turbo引擎不同，透過缸徑與衝程的改變將排氣量小幅提升19cc到2,998cc，可輸出更強勁的340匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力，同時廢氣排放與油耗表現皆更為精進。

將Steptronic排檔桿左側的動態行車模式切換至Adaptive模式，車輛會依據駕駛人的駕駛風格調整出最合適的底盤與動態反應，那種車隨意走的流暢感令人印象相當深刻。一旦將排檔桿左側動態行車模式切換到SPORT+模式，頓時懸載阻尼變得宛若工廠賽車般硬朗清晰，方向盤轉向反應明快俐落，變速系統跳檔也更加敏銳，引擎轉速攀升非常迅速，整輛車的駕馭感受極為緊繃而凌厲。

原廠數據540i由靜止加速至時速百公里只需短短5.1秒，在里斯本市郊的高速公路上要跑到250公里／時的法定極速可說毫不費力（這時碼表上顯示的數字為260公里／時，有10公里／時誤差值），盡現性能房車的馳騁快感。

別以為這輛車長超過4米9的中大型房車，在蜿蜒狹窄的葡萄牙山路上會讓你難以施展，車身配重接近前中置的540i，在山路上的身手依舊刁鑽矯健，仗著充沛的扭力輸出，以及M Sport專屬19吋前後配寬胎的循跡效果，進出大小彎道如行雲流水般輕鬆愜意，操控樂趣讓你愛不釋手。

BMW總代理汎德公司目前已推出BMW新一代5系列預售專案，開出520d（245萬）、520d Luxury（265萬）、530i Luxury（318萬）、530i M Sport（336萬）及530d M Sport（363萬）的預售價格，並同步推出特定車型預售配備升級優惠，新車將於2017年第一季發表上市。至於本文所試駕的540i M Sport，及性能更強的M550i預計會在第2季導入，至於汽油入門款的520i則要等到第3季才會追加。