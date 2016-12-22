寶可夢聯名款 抓寶衣把罩
2016-12-22
〔記者林欣若／台北報導〕寶可夢（Pokémon）成為2016年搜尋關鍵字第一名，足見其掀起的話題，潮流品牌STAYREAL看準寶可夢持續發燒的熱潮，與寶可夢推出台灣限定聯名系列，超級吸睛的皮卡丘和寶貝球都成了設計重點，徹底滿足愛追求流行的抓寶族。
全新Pokémon Collection by STAYREAL以今年秋冬最流行的厚棉T和oversize版型為主，STAYREAL將皮卡丘與寶貝球重新詮釋，讓原本可愛的圖騰成為潮服主角，透過流行剪裁與時尚元素，用搶眼的配色挑戰感官視覺，展現不同的潮流樣貌。其中「變身系列」將俏皮造型融合討喜色彩，用創意打造玩色風格，將皮卡丘與寶貝球的元素套用在服裝與配件上驚喜變身帶來新奇的穿著樂趣，例如「皮卡皮丘抽繩包」將皮卡丘的身體巧妙地融入包款中，精緻立體的耳朵，加上可愛的尾巴，彷彿像皮卡丘時時刻刻都陪伴在身邊。
另一個「酷黑系列」利用黑、黃、白的撞色手法展現寶可夢俏皮萌感，融入在T-shirt、棉T與棒球帽中，讓皮卡丘在酷黑世界的襯托下散發強烈光芒，展現充滿街頭感的繽紛時尚，其中「寶可夢定番厚棉T」把皮卡丘注入潮流元素放在兩手之間，創造富有童趣又帶點街頭氣息的百搭單品，「酷黑皮卡T」是黑白的率性設計，加上皮卡丘圖騰畫龍點睛，展現獨一無二的街頭潮味。
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