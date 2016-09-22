「滑」世代當道 家電夯食譜App 秒變大廚

2016-09-22

記者吳佩樺／台北報導

記者陳逸寬、吳佩樺／攝影

「滑」世代當道，食譜App受重視，家電業者包括飛利浦、大同等皆為自家產品打造專屬的食譜App，讓愛用者能跟著食譜App精進廚藝，且有助增進品牌的「科技」形像，吸引年輕網路族。

飛利浦早在2年前便針對熱銷的氣炸鍋推出食譜App，全球下載量超過30萬，飛利浦表示：「隨著手機普及，現代人愈來愈喜歡用App管理生活大小事，根據Transparency Market Research國際調查發現，民眾在生活中最常使用的健康類別App中，『健康飲食』占比23%，最新上市的蔬果鮮磨機HR1932也開發食譜App，除了提供各式飲品食譜，還列出蔬果營養值，且會根據使用者的身體狀態推薦適合的飲品。」

此外，大同電鍋陪伴台灣的婆婆媽媽走過半世紀，因應行動浪潮，大同電鍋不斷進化，近期推出了WiFi版，食譜App上架逾200道料理，電鍋連結手機後，就能以手機遠端操控、一鍵啟動自動烹調，因此別再說大同電鍋落伍了。

從實用面而言，雖然很多產品本來就會附贈食譜書，但每天會攜帶紙本書出門的人仍屬少數，相反地絕對不會忘記帶手機。有了食譜App，民眾無論是搭捷運、公車，隨時都能拿出來觀看、研究，加上業者會不斷更新食譜App，民眾不用花錢就能持續獲得新食譜，更是一大利多。

市面食譜App的介面內容大同小異，例如製作步驟、購物清單等，沒有太大的差別。平心而論，儘管食譜App不見得能正面帶動產品銷售，但能展現業者的用心和誠意。