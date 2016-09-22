State賣包結合公益 賣一捐一
2016-09-22
〔記者王瀅娟／台北報導〕紐約包包品牌State於台灣新光三越信義店A11館開設全球第一家獨立專賣店，結合賣包與公益。
State以紐約都會時尚生活為起點，設計製作滿足都會人士一日生活機能的包包，因倡導消費者買一項商品、品牌就捐一項商品給弱勢團體的One For One公益消費活動而迅速走紅，2014年創立，至今已捐出4萬個包包，今年暑假更與美國總統歐巴馬創立的MBK基金會合作，於暑假巡迴全美國的小學，捐贈3萬個包包。
State設計的包包機能佳，經典款Bedford內部有筆記型電腦夾層，收納夾層上有收納平板電腦的拉鍊夾層，手機、名片、筆等也都各有所歸，外側還有2個前置物袋與側邊口袋。此外，針對不同需求，也有可收納球鞋的款式，或是可當內袋的尿布袋等，貼近都會生活需求。
State在美國採網路銷售，在其他國家則採店中店形式，台灣是第一個開設實體獨立店的國家。代理商異議國際也正在跟美國總公司爭取在台售出包款的捐贈對象改為台灣本地兒童，落實在地化。
圖片提供：State
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