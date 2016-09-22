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i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌

2016-09-22

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone 7系列上週五全球首賣，新色「曜石黑」大缺貨，包括台灣在內，貨量極其稀少，一機難求，不過業者推估4.6吋iPhone 7曜石黑之後到貨情形會好很多，蘋果經銷商Studio A昨日到貨約200支；德誼100支；燦坤亦有上百支。不過5.5吋的iPhone 7 Plus同樣是缺貨。

雖然此為iPhone 7曜石黑首度大量到貨，但各經銷商分配到全台門市後，單一門市拿到的貨依舊很少，預計被秒殺。蘋果官網目前下訂iPhone 7曜石黑，顯示3至5星期就能出貨，但iPhone 7 Plus仍要等到11月。

對於缺貨的iPhone 7 Plus曜石黑何時有貨？德誼總經理杜偉昱僅說：「陸續到貨，時間未知。不過iPhone 7系列開賣以來，銷量是去年iPhone 6s系列同期銷量的1.5倍，保護殼、保護貼等周邊商品同步熱銷，預估今年底前，整體業績有機會突破3成以上成長。」

因為搶手，德誼本週六（24日）將保留60支iPhone 7曜石黑128GB在台北台大、台北光華新天地、台中逢甲、台南民族、花蓮中正五家店，以抽號碼牌（1張號碼牌限購1支手機）、抽籤方式販售；台北台大店有20支可抽，其他店點10支，抽中的機率為10分之一。

蘋果iPhone 7系列首賣後，iPhone 7 Plus曜石黑因為太稀少，網拍出現喊價8萬元以上，無論是純喊價還是真的能成交，都足以說明熱門程度。曜石黑缺貨原因，專家分析是亮面處理的生產難度高，容易沾染指紋則是一大缺點。

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  • iPhone 7曜石黑首度大量到貨，Studio A昨日通知預約民眾取貨。（記者吳佩樺攝）

    iPhone 7曜石黑首度大量到貨，Studio A昨日通知預約民眾取貨。（記者吳佩樺攝）

  • 德誼本週六全台5大門市開放60支曜石黑iPhone 7抽籤購買。（記者吳佩樺攝）

    德誼本週六全台5大門市開放60支曜石黑iPhone 7抽籤購買。（記者吳佩樺攝）

  • 蘋果官網目前下訂iPhone 7曜石黑，顯示3至5星期就能出貨。 （記者吳佩樺攝）

    蘋果官網目前下訂iPhone 7曜石黑，顯示3至5星期就能出貨。 （記者吳佩樺攝）

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