新光三越南西店 會員優惠卡讚

2016-09-20

〔記者凃盈如／台北報導〕有週年慶風向球之稱的新光三越南西店，25週年慶將於9月29日至10月16日展開18天檔期，祭出全館滿5,000元送500元電子贈品禮券；名品單櫃、大家電區、法雅客+[i]Store可享滿10,000元送500元電子贈品禮券，但若是貴賓卡友，名品單櫃、大家電區、法雅客+[i]Store則可享滿10,000元送1,000元電子贈品禮券。新光三越南西店長李淑娟表示，今年週年慶攻略，最基本的不外乎辦理會員卡，除與APP綁定快速兌換贈品禮券免排隊，還可享有專屬點數商品與贈品。

今年貴賓卡卡友獨享的亮點還有台日聯名的蛋黃哥與馬來貘「gudetama×LAIMO」40款以旅遊為主題的限量卡友禮，如毛毯、雨傘、燜燒罐、折疊旅行袋、野餐椅等40款限量贈品；此外，歡慶25週年，今年首度推出滿500,000元送限量RIMOWA四輪行李箱、dyson supersonic吹風機或sharp蚊取式空氣清淨機3選1。

李淑娟提到，本檔週年慶預估業績最好的3大業種不外乎化妝品、家庭用品，以及女裝。由於新光三越南西店今年1至8月化妝品業績成長高達10%，而去年週年慶60萬組化妝品特惠組完售，今年準備數量提高到70萬組。至於向來都是每年週年慶焦點的家庭用品，南西店更獨家推出6大品牌構成的「地表最強戰神組合」，如原價47,000元的dyson v8手持式吸塵器＋dyson氣流倍增器，組合價只要39,999元；虎牌高火力IH炊飯電子鍋原價26,000元，特價12,900元，加價2,000元還可加購原價5,000元的電氣火鍋，折扣近48折。

圖片提供：新光三越