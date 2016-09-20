Sony新機王 XZ防水嗆蘋果
2016-09-20
﹝記者吳佩樺／台北報導﹞蘋果iPhone 7上週開賣，台灣首度列入首賣國家，Sony下半年機王XZ雖然下月才上市，但為了不讓iPhone 7搶得太多先機，宣布今日起開放預購，單機售價22,900元。
蘋果iPhone 7首度具備IP67防水功能，搶進防水手機市場，面對競敵，Sony還沒開賣新機王XZ，行銷戰早已提前開打，大動作在報紙登廣告，寫上「感謝大家跟上Sony的防水腳步」，擺明嗆蘋果。Sony Mobile總經理林志遠表示：「Sony早在2012年就推出防水手機，已累積20款，最新的XZ是第21款，支援IP68防水，有信心較其他品牌提供更完整的防水保固和售後維修服務。」
Sony XZ此次仍強調相機變革，透過三重影像感測和5軸防手震技術，增進拍照和錄影性能，今日中午12點開放預購，贈送市價4千元贈品包括16GB Type C雙接頭OTG隨身碟、Type C專屬充電座、背蓋和皮套。同時公布早鳥優惠，手機上市後民眾至全台Sony行動通訊專賣店購買XZ，可多一年保固。
此外，三星Note 7爆炸出包不只成為蘋果iPhone 7的最佳助攻員，對於同為Android陣營的Sony來說更是好消息，畢竟對Android死忠用戶而言，在不可能投靠iOS的情形下，改買其他Android品牌的機會更大，因此Sony XZ買氣值得期待。Sony看好XZ力拚10月Android高階第一。Sony新機除了 XZ，本週末另會搶先販售4.6吋的X Compact，單機售價14,900元。
圖片提供：Sony、Apple、三星、LG
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