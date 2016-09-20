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香奈兒N°5 經典多變

2016-09-20

記者邱巧貞／北京報導

香奈兒昨晚為新推出的「N˚5，L’EAU清新晨露淡香水」在北京三里屯舉辦上市派對，香奈兒中國形象大使周迅、《琅琊榜》男星胡歌、吳磊、歐陽娜娜、林允等藝人出席。

胡歌透露，明年的工作計劃是挑戰大銀幕，昨天恰巧是《琅琊榜》播出一週年，前些天才去上海杜莎夫人蠟像館揭幕的他打趣說：「感謝大家厚愛，如果想經常看我，可以到上海杜莎夫人蠟像館。」「小鮮肉」吳磊在《琅琊榜》飾演男主角胡歌近侍「小飛流」，活潑帥氣模樣，深受喜愛，在活動中人氣超高的他，現場嘴甜稱胡歌是他永遠的「蘇哥哥」。

歐陽娜娜提到自己以前也會噴香水，「但從來沒有人問過我是噴什麼香水，現在使用全新的N˚5 L’EAU清新晨露淡香水，居然就有人問我！」

1921年推出的香奈兒Chanel N˚5，成為香水中的經典，今年香奈兒調香師奧利維耶‧波巨（Olivier Polge）重新解構經典N˚5元素，全新推出「N˚5 L’EAU清新晨露淡香水」。這款香水欲傳達的概念，每個女人的個性中都有正反面，可以柔弱同時堅不可催，如同N˚5有太多你不了解的面相。

奧利維耶‧波巨從原本配方蘊含的80幾種原料，融入現代的精神，重新解構，詮釋出截然不同的清新感受。 如同全新「N˚5 L’EAU清新晨露淡香水」的命名，L’EAU是法文「水」之意，「清新」正是這款香水的核心。

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  • 香奈兒在北京三里屯搭建快閃店，展示全新N˚5 L’EAU清新晨露淡香水創作概念。（記者邱巧貞攝）

    香奈兒在北京三里屯搭建快閃店，展示全新N˚5 L’EAU清新晨露淡香水創作概念。（記者邱巧貞攝）

  • 活動現場呼應主題，在入口處搭建一座香水感應式設施噴灑清新香氣。（記者邱巧貞攝）

    活動現場呼應主題，在入口處搭建一座香水感應式設施噴灑清新香氣。（記者邱巧貞攝）

  • 香奈兒 N˚5L’EAU清新晨露淡香水50ml／3,900元；100ml／5,600元。（記者邱巧貞攝）

    香奈兒 N˚5L’EAU清新晨露淡香水50ml／3,900元；100ml／5,600元。（記者邱巧貞攝）

  • 周迅是香奈兒中國形象大使，出席N˚5，L’EAU清新晨露淡香水上市派對。

    周迅是香奈兒中國形象大使，出席N˚5，L’EAU清新晨露淡香水上市派對。

  • 《琅琊榜》男星胡歌及吳磊在活動現場人氣超旺。

    《琅琊榜》男星胡歌及吳磊在活動現場人氣超旺。

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