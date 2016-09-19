Mazda3小改款 內外微整形 駕馭更平順

2016-09-19

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

在國內熱銷一年多的第3代Mazda3掀背車，隨著日本市場今年7月開始販售小改款新車，很快也在本月份推出下個年式的小改款新車。外觀上的改變多集中在車頭大燈、水箱護罩飾框及前後保險桿的一些細節上，看似變化不大，但眼尖的消費者應該不難分辨得出其間差異。

引擎蓋下仍採用同一具2.0升SKYACTIV-G直4汽油引擎，可輸出165匹最大馬力，最大扭力則為21.4公斤米；與該引擎搭配的SKYACTIV-DRIVE 6速手自排變速箱，號稱可全速域鎖定，創造出類似手排變速箱齒輪直接耦合的傳輸感受，提供綿密紮實的加速表現。經濟部能源局公布Mazda3掀背車的歐規平均油耗每公升可跑15.9公里，達到該排氣級距1級的最佳水準。

儘管動力性能上可說沒有任何改變，但新導入了G-Vectoring Control G力導引控制技術，透過扭力輸出的微調，來改善車輛行駛時的重心轉移現象，並促使輪胎與地面接觸狀態最佳化，提升行車動態的平穩順暢。其實你很難說這對駕馭樂趣有多少實質助益，卻無法否認它確實讓車開起來更安適輕鬆，能在不損及車輛回饋感的情況下減少駕駛人對煞車、油門與方向盤的修正次數，大大降低長途行駛下來的疲憊感，以另類途徑來詮釋GT的境界。

小改款Mazda3的內裝控台仍維持駕駛人導向的基調，標榜Heads-up Cockpit「平視化座艙設計」，新換上的運動化方向盤，無論造型、握感和控鍵操作便利性均有所進化；儀表上的高解析度Active Driving Display彩色駕駛資訊顯示幕（頂級型以上標配），新增路標及速限辨識功能，讓駕駛人視線不離前方即可獲得導航、車速及安全等資訊的提示。

Mazda Motor Taiwan將小改款Mazda3掀背車規劃成尊榮型、頂級型和旗艦型（接單引進）3款，售價分別為77.9萬、89.9萬及92.9萬，相較於市場上大多數歐系進口掀背車均非常有競爭力。

Mazda3 2.0 5門掀背車小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,470×1,795×1,465mm

軸距：2,700mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門

排氣量：1,998cc

最大馬力：165匹／6,000轉

最大扭力：21.4公斤米／4,000轉

驅動方式：FF前置引擎前輪驅動

排檔設計：SKYACTIV-DRIVE 6速手自排

平均油耗：15.9公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：77.9～92.9萬