三菱Lancer Sportback小改款 年式交替 外型小改、配備升級
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
中華三菱進口導入的Lancer Sportback兩廂半掀背車，2016年式交替小改款換成美規式樣的前保險桿、水箱護罩設計，搭配整合C字形LED晝行燈的新款前霧燈組，讓車頭前臉看起來煥然一新。
引擎蓋下仍為代號4J10的新世代1.8升SOHC直4 MIVEC引擎，可輸出140匹最大馬力與17.9公斤米最大扭力，結合可模擬6速SPORTS-MODE手自排並附有方向盤換檔撥片的INVECS-III CVT無段變速系統，整體動力效能有高水準的表現。
實際試駕時，其加速反應尚稱輕盈流暢，動力性能表現能滿足大多數駕駛人日常行車的需求。透過方向盤後方手感絕佳鎂鋁合金F1換檔撥片，可獲得類似開賽車的換檔趣味感，雖不見得能讓加速快上多少，但那種駕馭的fu還不賴。
本車有著相對較高的車身高度，但操控起來的沉穩俐落仍不輸歐系掀背車，轉向系統的路面回饋感也還算明確，動力輔助輕重合宜，搭配柔韌Q彈的避震器阻尼設定，無論是在山路上高速過彎，或在快速道路上超車，都還讓人頗具信心。
中控台、排檔座採鋼琴黑質感飾板，其間妝點以霧銀飾件，營造出充滿3C科技風格的車艙氛圍。超過1米5的車高對車室空間也有實質的助益，賦予其後座頗為寬敞充裕的乘坐感；要將後座椅背完全傾倒打平也十分便利，載物實用性相當出色。
Lancer Sportback標配全車7具氣囊、ASC車身動態穩定控制系統、TCL循跡防滑控制系統、TPMS胎壓偵測警示系統（新年式增加）等主被動安全配備，中華三菱開出87.9萬的車價，提供日系進口掀背車買家一個面面俱到的選擇。
三菱Lancer Sportback小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,585×1,760×1,505mm
軸距：2,635mm
引擎型式：直4 SOHC 16汽門 MIVEC
排氣量：1,798cc
最大馬力：140匹／6,000轉
最大扭力：17.9公斤米／4,200轉
驅動方式：FF前置引擎前輪驅動
排檔設計：INVECS-III無段變速自排（附方向盤換檔撥片，可模擬6速手自排）
平均油耗：15.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：1級（小客車1,200～1,800cc歐規油耗）
售價：87.9萬
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從車尾看去，變化就不像車頭那般明顯，足下換上新款16吋雙色鋁圈，依舊維持兩廂半掀背車的風貌。
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新年式Lancer Sportback標配8吋歌樂Clarion觸控式影音導航系統，集衛星導航、視聽娛樂、倒車顯影等便利功能於一身。
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儀表控台的基本格局與國產Lancer房車如出一轍，採用鋼琴黑質感內裝飾板，並妝點以充滿3C科技風格的霧銀飾件，座艙氛圍穩重又不失科技質感。
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後座椅背只需輕輕一拉，行李廂兩側的椅背快倒扳柄即可完全打平，變成一個平坦且縱深絕佳的置物空間。
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Lancer Sportback的加速性能還能滿足日常用車的需求，重心稍高的車體，激烈操駕時雖不若歐系掀背車那般沉穩俐落，行路性卻頗為柔韌舒適。
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2016年式的三菱Lancer Sportback捨棄了原本的「鯊魚頭」造型，前保險桿、水箱護罩跟美規式樣看齊，並升級附AFS主動轉向的HID頭燈組，前霧燈款式亦有所改變，在霧燈飾蓋外側還整合了LED晝行燈。
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這具代號4J10的新世代1.8升直4單凸輪軸MIVEC引擎，可輸出140匹最大馬力與17.9公斤米最大扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑15.7公里，能源效率符合1,200～1,800cc級距最佳的第1級。
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