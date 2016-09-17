空間改造系列—主臥 首重收納隔間 寢具軟飾換新意

2016-09-17

記者馮牧群／專題報導、照片／業者提供

作為大部分人在家使用最久的私人空間，主臥室擔負著睡眠休息、整理儀容、收納衣物等多樣需求，功能重要性不在話下。想擁有溫馨舒適、實用美觀的主臥空間，每一處改造需求都馬虎不得。

針對主臥空間規劃，IKEA建議，可以運用布織品簡單做出空間區隔，除了隔出休息與閱讀區域，還可以隔出主臥及兒童房，獨處時是專屬天堂，孩子需要時，只要拉開隔間簾，就變作親子天地，且能依據時節喜好更換布織品的花樣，輕鬆改變臥室氣氛，既有獨處也有共享的空間。

設計修飾缺點 簡易隔間創專屬空間

歐德家具提醒，主臥裡各個空間都有不同改造重點。例如樑、牆或者必要的管線，突兀的存在確實令人煩惱，臥室衣櫃旁若有一道牆，會降低衣物收納空間，這時以化妝台結合衣櫃的設計，能巧妙地讓原本的牆隱形，化妝台收起時讓視覺空間更大。臥室也常遇到壓樑的風水問題，可使用天花板修飾兼顧造型，設計師可以造型天花板遮蔽原有上樑，且預留空間讓窗戶開合，崁入柔和燈光增加臥室暖度。

一張令人放鬆的床能紓緩整天疲勞，重新儲備明天的活力，擁有舒適自在的睡眠品質非常重要。床的世界指出，好床不僅能帶來充分休息，還使全身充滿活力、精神抖擻，床墊款式琳瑯滿目，其中獨立筒床墊以符合人體工學特性著稱，完美服貼人體曲線，它具備絕佳的彈性與支撐性，還能降低互相干擾性，不影響睡伴的睡眠品質，因此向來是夫妻檔的購買首選，有助於營造讓心情放鬆的臥室氛圍。

善用畸零空間 空間更開闊

至於收納機能，IKEA有多款系統櫃、組合櫃和內部收納配件，讓消費者依照需求組合搭配，透過聰明收納創造更多空間；此外，運用吊衣架或開放式收納既節省空間又便於整理和找東西，在空間視覺上更加開闊，也能作為房間隔屏，隔開穿衣空間及睡眠區，不失為聰明收納的好方法。

歐德家具建議，善用床下空間、增加抽屜滿足收納需求，妥善安置物品，留給臥室流暢的動線，也會省下家具風格搭配的困擾。如果空間有限，又希望衣櫃、化妝台都能擺進主臥裡，可以利用系統家具量身訂製的優勢，由設計師設計出尺寸與風格相稱的衣櫃，整體完工後就像是一體成型，完全不突兀，若要衣櫃衣物一目了然、便於直接拿取，還可選擇捨棄門片，具有高變化性的系統家具搬家時可重複拆除使用。

寢具花色搭配 一秒換氛圍

大多數人每天大約有1/3的時間都待在臥室裡，運用自己喜歡的布織品、抱枕、蠟燭、植栽等單品打造個人風格的臥室，營造出舒適愉悅的氛圍讓自己每天都神清氣爽。而氛圍佈置技巧最好能突顯出主題性，HOLA提出「三花一搭」的概念，考量枕套、床單、被套須經常更換清洗，建議消費者挑選寢具時可選擇具有互搭效果的3款花版寢具，如此一來，即使單獨更換枕套或床單也不失整體性。此外，抱枕、披毯是實用又好襯托主題的小物，披毯色系宜選擇與寢具同色調但更飽和的顏色，抱枕可從寢具圖騰中選擇相同元素的圖案或造型。