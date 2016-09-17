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富邦大無疆 鳳山溪畔地標綠建築

2016-09-17

記者馮牧群／專題報導、攝影

富邦建設轉戰高雄的首發建案，選在高雄鳳山區的大東生活圈，推出「富邦大無疆」，主打首購換屋需求，基地面積約4400坪，規劃25~65坪、2~4房產品，每坪開價23~28萬元，樓高28層的摩天建築，未來完工後將成為當地地標。

該案基地臨路退縮達約30米，住家分為A、B、E、F、H五棟，規劃3個車道、3座游泳池，其中A棟、B棟分別擁有獨立車道與游泳池，住戶一進入社區就能見到約2400多坪中庭花園，分區及分棟管理概念亦為高雄首創，讓住戶保有尊貴感及隱私。1樓大廳挑高6米7，另外還有交誼廳、健身房、韻律教室、琴房等多元公設，前3年導入富邦物業管理服務。

從基地步行至捷運橘線大東站只需10分鐘，中山路商圈也近在咫尺，還具有鳳西國小、鳳西國中優質學區；特別的是，該案外觀出自「陶朱隱園」、「國硯」的建築大師柯宏宗之手，同時面對公園綠帶及鳳山溪景色，連最小坪數房型都有雙面採光。

富邦建設已有38年的品牌歷史，以往以台北、台中的豪宅推案著稱，例如「西華富邦」、「富邦天空樹」等都是百坪豪宅代表作，這次在工地動工前，富邦先認養基地旁4000多坪公園及鳳山溪河岸的綠帶，營造綠生態的純住宅氛圍，響應「高雄厝」政策，該案有太陽能屋頂節電、雨水回收灌溉系統，每戶都有景觀深陽台，並做1/3綠化設計，未來將贈送每戶2株植栽。

專家意見

「富邦大無疆」專案經理 葉冠宏

本案自備款20%中，下定簽約僅10%、期間工程零付款、使照取得前5%，直到2021年完工交屋前，消費者都還保有5%尾款，顯示富邦建設對自家建築品質的信心，同時能減輕購屋族的負擔。

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  • 65坪樣品屋保留大面窗採光，並與書房做出區隔。

    65坪樣品屋保留大面窗採光，並與書房做出區隔。

  • 餐廳空間顯露木質風格，可容納6人用餐。

    餐廳空間顯露木質風格，可容納6人用餐。

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標題：富邦大無疆 鳳山溪畔地標綠建築


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