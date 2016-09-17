陳明珠搭總統府商品 文青味十足
2016-09-17
〔記者吳志偉／台北報導〕總統府向來是國內外觀光客必遊熱門景點之一，能夠呈現本土精神及在地特色的文創小物，是「國家行銷」不可或缺的重要一環，紀念品中心此次特別邀請知名設計師聶永真、紙上行旅、ECHO YANG、CHENYU TSAI等4個本土設計師品牌，攜手為總統府量身打造特色十足的文創小物。
民眾從明天開展當日起，可以在總統府紀念品中心看到這些令人耳目一新的全新設計，新上架的設計小物包含「人民悠遊卡」、「第十四任總統 副總統悠遊卡紀念版」、「陶瓷吸水杯墊」、「2017年曆」、「民信片」及「文建夾」共計11款。
因主持520總統就職典禮而打開知名度的「客家妹」陳明珠，日前特別到總統府「搶先看」即將推出的專屬紀念品。這次的文創小物不但設計感十足，也融入讓人會心一笑的幽默，陳明珠表示，在她心中的第一名是「文建夾」，以正副總統名字發想的總統府紀念「文」、「建」夾，兼具設計與實用性；文青風的「民信片」也會是她入手的小物之一，在總統府寄出專屬「民信片」給朋友，覺得是很溫暖的禮物。
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