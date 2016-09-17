面膜添茶香 美膚靜心

品木宣言愛找茶兩用面膜刷550元，為雙頭設計，一邊為茶匙挖勺狀，可精準取用粉狀面膜，另一邊為矽膠刷頭，方便攪拌面膜並均勻敷上肌膚。品木宣言愛找茶活性碳面膜缽550元，與美國知名品牌Calibowl 合作，為防漏碗狀設計，避免敷用面膜時有多餘的粉末灑落。 （記者邱巧貞攝）