面膜添茶香 美膚靜心
2016-09-17
〔記者邱巧貞／台北報導〕品木宣言從茶道中擷取靈感，推出「愛找茶茶道面膜」，精選全球4種獨特茶種包括：日本抹茶、台灣烏龍茶、南非國寶茶、巴西瑪黛茶，淬鍊出珍貴茶葉精華，以茶葉含有的高抗氧化力，製成茶香四溢的茶道面膜。
有鑑於現代人生活步調過速，品木宣言藉由DIY面膜調配儀式，如同茶道般沈靜身心靈，粉末狀質地與目前市面上面膜非常不同，只要加水調和粉末後，粉末面膜就會轉化為綿密細緻的慕絲狀面膜。此外，品木宣言特別推出面膜搭配工具，面膜刷與面膜缽方便消費者使用。
圖片提供：品木宣言
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