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面膜添茶香 美膚靜心

2016-09-17

〔記者邱巧貞／台北報導〕品木宣言從茶道中擷取靈感，推出「愛找茶茶道面膜」，精選全球4種獨特茶種包括：日本抹茶、台灣烏龍茶、南非國寶茶、巴西瑪黛茶，淬鍊出珍貴茶葉精華，以茶葉含有的高抗氧化力，製成茶香四溢的茶道面膜。

有鑑於現代人生活步調過速，品木宣言藉由DIY面膜調配儀式，如同茶道般沈靜身心靈，粉末狀質地與目前市面上面膜非常不同，只要加水調和粉末後，粉末面膜就會轉化為綿密細緻的慕絲狀面膜。此外，品木宣言特別推出面膜搭配工具，面膜刷與面膜缽方便消費者使用。

圖片提供：品木宣言

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  • 品木宣言愛找茶兩用面膜刷550元，為雙頭設計，一邊為茶匙挖勺狀，可精準取用粉狀面膜，另一邊為矽膠刷頭，方便攪拌面膜並均勻敷上肌膚。品木宣言愛找茶活性碳面膜缽550元，與美國知名品牌Calibowl 合作，為防漏碗狀設計，避免敷用面膜時有多餘的粉末灑落。 （記者邱巧貞攝）

    品木宣言愛找茶兩用面膜刷550元，為雙頭設計，一邊為茶匙挖勺狀，可精準取用粉狀面膜，另一邊為矽膠刷頭，方便攪拌面膜並均勻敷上肌膚。品木宣言愛找茶活性碳面膜缽550元，與美國知名品牌Calibowl 合作，為防漏碗狀設計，避免敷用面膜時有多餘的粉末灑落。 （記者邱巧貞攝）

  • 品木宣言愛找茶茶道面膜，4款皆為45g／1,550元。

    品木宣言愛找茶茶道面膜，4款皆為45g／1,550元。

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