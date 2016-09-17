全聯國際踩舞祭 傳承台灣傳統藝術
2016-09-17
〔記者林欣若／台北報導〕全聯近來主打台灣在地化，除了與小農合作推出老鷹紅豆系列、接手宜蘭傳藝中心經營權推廣台灣傳統文化藝術，為了讓大眾對台灣和本土品牌更多的認同與熱情，在強颱馬勒卡襲台的昨晚，仍參與「台中國際踩舞祭」活動，邀請日本三重縣HAPPY ARCHIVE、名古屋JYO（笑）、北海道KITA SUBARU（北昴）三大知名表演團隊，現場更有30個手作文創攤位，民眾可以一邊看表演、一邊體驗傳統民藝遊戲與遊逛手作商品。
全聯總裁徐重仁相當重視文化藝術，他回憶起小時候廟會的大神尪出巡、廟口酬神搭棚演出的歌仔戲，都是由常民生活衍生出來的文化祭典活動，他認為傳統藝術若要繼續發揮影響力，就要改變表現的形式，像日本祭典融合舞蹈、古樂，讓傳統藝術也有當代魅力，全聯身為本土通路，他希望能保存專屬台灣的在地文化。
首度在台舉辦的「台中國際踩舞祭」由全台12所大專院校、高中職學生自選音樂、自編舞蹈，結合地方在地特色的樂曲，搭配表現當地文化的服裝，讓年輕世代也能傳承傳統，全聯與全聯善美的文化藝術基金會所設的30個攤位以多項台灣民俗活動帶入遊戲與民眾同樂，木槍射橡皮筋、踢毽子等傳統小遊戲，很受現場民眾喜愛。
圖片提供：全聯
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