iPhone7遠傳大利多 三頻網速飆快
2016-09-17
〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone 7系列昨日開賣，台灣首度被列為首賣國家，曜石黑因為全球大缺貨，台灣現貨也極少，入手的困難度簡直比抓到「快龍」、「卡比獸」還難。
遠傳昨日首賣活動吸引約百位民眾排隊，現場不只備有按摩師、彩繪指甲師，還在附近的寶可夢補給站灑花，讓排隊民眾不無聊。前二天晚上就來排隊的沈先生搶到iPhone 7 Plus一般黑128GB，不買曜石黑的原因是怕刮傷，這是他第一次買iPhone，因為iPhone 7 Plus可防水又有雙鏡頭，很吸引他，本身是手機重度使用者，認為網速很重要，遠傳3CA支援iPhone 7系列，讓他從別的電信業者跳槽過來，現場體驗後對網速很滿意。
3CA (Carrier Aggregation)的意思是三頻載波聚合，將電信業者不同頻段整合在一起，簡單說是將三條馬路合併成一條寬廣的道路，讓車子跑起來更快、更順暢。記者以iPhone 7 Plus實測遠傳3CA，下載網速約是二頻iPhone 6s的1.8倍。
遠傳電信營銷長鄭智衡表示：「蘋果之後若供貨順利，iPhone 7的銷售可望超過iPhone 6s、甚至是iPhone 6。因二、三年前的舊iPhone用戶將約滿，看好會有一波換機潮，像是今年年底前，持有iPhone 6且約滿的遠傳用戶約有30至40萬人。」
遠傳優惠方案包括舊用戶續約最高再折8千元；社會新鮮人攜碼來遠傳折3千元、持舊手機最高折抵萬元。另有鎖定忠實果粉的年年換新方案，只要額外月繳249元，可享提前換機免繳違約金以及手機不限次數免費維修。
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