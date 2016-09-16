《黑世代 酷女孩》蕾絲哥德

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

和光頭黨、龐克族有深刻連結的Dr. Martens，堅固的牛皮和強韌的膠底，是憤怒音樂人的堅強偽裝，今年秋冬，Dr. Martens以80年代英國後龐克的哥德風為靈感，推出暗黑哥德系列，運用華麗的維多莉亞時期蕾絲裝飾，搭配不同的皮革與印製方式，打造甜美又強悍的反差風格。

Dr. Martens將繁複的蕾絲花紋印製在硬挺的8孔靴與牛津鞋上頭，搭配白色車線與鞋孔，牛皮和蕾絲的反差，顛覆傳統幾何蕾絲的柔美質感，除了黑白相襯的款式，也有以維多莉亞時期壁紙圖騰印製的8孔靴與3孔鞋，黑色皮革上頭再染上深紫色，並覆蓋金色花紋，隨著穿著次數遞增、摺痕加深，摺痕處的金色花紋將會逐漸片片剝落，就像是老舊豪宅壁紙隨著歲月剝落的感覺，讓每一雙鞋的痕跡變得獨一無二。

圖片提供/80/20、Bershka、Dark Evil、Dr. Martens