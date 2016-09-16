《黑世代 酷女孩》龐克搖滾

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

穿搭風格:中性剪裁的黑色單品。

鼓勵認真生活、努力玩樂的80/20，設計靈感經常來自於不同世代的音樂，因而獲得許多年輕族群認同，這一季以「LET’S ROCK, LET’S PARTY」為設計主軸，想像在繁華的城市裡，一座舊式天台上閃爍著霓虹燈，襯托著牆身一幅幅現代式藝術掛畫，Punk Hippies穿上搖滾服飾，隨強勁節拍的音樂而狂歡起舞，這是80/20今年秋冬宣揚的玩樂精神。

秋冬以大量的黑、灰、白色系，搭配中性俐落的剪裁，呈現搖滾個性，一系列單品包括假雙層、假雙領、假T-shirt，所有的假兩件設計同時製造出前後不一的層次效果，不需要特別花時間就能達到Mix & Match的層次感，另外利用鉚釘珠片、金屬線布、3M反光印花等素材，以黑色為主的一系列服飾瞬間有了亮點，宛如城市夜生活中永不歇息的忙碌霓虹燈，也有搭配網紗、雪紡材質的設計，增添女人味。

圖片提供/80/20、Bershka、Dark Evil、Dr. Martens