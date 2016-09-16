《黑世代 酷女孩》暗黑惡魔

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

穿搭風格:黑、灰、白金屬調，黑色薄紗單品製造神秘。

香港Bauhaus集團2016年新創品牌Dark EviL，以黑色為主體基調，再搭配白、灰或金屬元素變化，散發獨有的暗黑特質，專攻20歲到30歲女性，在甜美日系和韓系為主導的少淑女裝市場中，大量玻璃碎片效果、塗鴉、骷髏骨、焚毀等圖騰，再綴以鉚釘、燙石、金粉等物料的Dark EviL，顯得格外突出，品牌宗旨非常明確：引領每個女孩發現心中的黑色秘密花園，吸引了不少有著叛逆靈魂的少女。

Dark EviL今年秋冬以暗黑、寶石綠、酒紅、象牙白等色系貫徹「Dark Passion」這個秋冬主題，加強透視感的薄紗效果，除了一貫黑到底的品牌精神，這一季也嘗試運用異材質拼接，打造稍具小女人風情的單品，例如神秘的黑色蕾絲、透膚的網點薄紗，在設計中融進異材質和多層次的元素，打造視覺獨特美感。

圖片提供/80/20、Bershka、Dark Evil、Dr. Martens