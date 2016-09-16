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《黑世代 酷女孩》油漬搖滾

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

今年秋冬，擷取黑色叛逆、憤怒、不羈的色彩精神，打造出的各種黑色單品，層疊出屬於年輕世代的叛逆街頭風。

穿搭風格:以黑色單品為基底，特別是Oversize黑色單品。

興起於80年代末、在90年代大鳴大放的油漬搖滾（Grunge），音樂風格反映了當代年輕人的心理狀態：憤怒、挫折、厭倦、悲傷、恐懼以及消沉，有人形容油漬搖滾的樂手「看起來蓬頭垢面、不修邊幅、像是剛從修車廠走出來」，非常符合油漬搖滾的另一個名字：垃圾搖滾，藉由音樂傳播的力量，油漬搖滾很快也影響了時尚圈，叛逆、不在乎世俗眼光的風格，獨樹一幟，名模卡拉‧迪勒芬妮（Cara Delevingne）就很喜歡這種風格。

專攻年輕族群、與街頭文化緊密結合的Bershka，今年秋冬重新演繹起源於音樂與時尚界的「油漬搖滾Grunge」頹廢風格，以黑色為基底的多樣單品包括T-shirt、毛衣、外套、長褲，透過多層次穿搭，堆疊出不羈頹廢感，另外也有連帽運動外套、Oversize黑色針織衫、高筒靴，以及各式縫補在服飾上的字母和標誌，都能混搭出更具當代精神的油漬搖滾風格。

圖片提供/80/20、Bershka、Dark Evil、Dr. Martens

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標題：《黑世代 酷女孩》油漬搖滾


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