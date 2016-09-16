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《軟襯衫 小女人》好萊塢明星最愛襯衫私服bella dahl

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

柔軟關鍵:Tencera™舒適布料

來自美國洛杉磯的bella dahl，承襲著加州獨特的自由奔放精神，以寬鬆的襯衫打造閒適的度假風情，但bella dahl休閒之餘，不論剪裁或用料，都加入更多細節，走的是精緻休閒風格，不少好萊塢大明星們蹓小孩、逛超市或出現機場的偷拍照，經常都是穿著bella dahl，因此被稱為好萊塢明星最愛的私服。

bella dahl的柔軟觸感來自於Tencera™舒適布料，這種布料取自天然木漿，採用手染洗色和天然無毒溶劑，全部製程皆確保對大自然環境無負擔，以生產製作出可分解的環保材質，Tencera™具有觸感柔軟、吸濕、不易起縐、耐穿等特性，即使在潮濕的雨天、悶熱的夏季都能保持穿著的舒適度。

經典丹寧襯衫 最受歡迎

除了黑、白、藍等基本色系，bella dahl也推出湖水綠、桃粉紅、亮黃色等各種高彩度的色選，可營造出多種穿搭風格，最受歡迎的則是經典丹寧襯衫，利用Tencera™舒適柔軟的特性，為率性的丹寧襯衫注入更多女性優雅。

圖片提供／apt. 3R、glimmer

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  • bella dahl利用柔軟的布料，打造精緻休閒，更凸顯女人味，價格店洽。(by glimmer)

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  • 海蒂‧克隆(Heidi Klum)穿bella dahl經典丹寧襯衫，隨興休閒。

    海蒂‧克隆(Heidi Klum)穿bella dahl經典丹寧襯衫，隨興休閒。

  • 梅根‧福克斯(Megan Fox)穿bella dahl經典丹寧襯衫，隨興休閒。

    梅根‧福克斯(Megan Fox)穿bella dahl經典丹寧襯衫，隨興休閒。

  • 娜歐蜜‧華滋(Naomi Watts)穿bella dahl經典丹寧襯衫，隨興休閒。

    娜歐蜜‧華滋(Naomi Watts)穿bella dahl經典丹寧襯衫，隨興休閒。

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