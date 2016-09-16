《軟襯衫 小女人》格紋襯衫指標品牌Rails Clothing

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

漿得挺直的襯衫，強調的是俐落和專業，若拿掉襯衫的剛硬線條，保有領子和直排扣的正式元素、 搭配柔軟輕盈的布料，讓襯衫在帥氣和優雅、正式和隨興之間取得完美平衡，剛柔並濟，是剛剛好的女人味。

柔軟關鍵 :100% Rayon

格紋是最百搭的單品，看似簡單，但要搭配出質感和風格卻不容易，在一堆格紋襯衫中，Rails Clothing卻能獲得奧莉薇亞‧帕勒莫（Olivia Palermo）、潔西卡‧艾芭（Jessica Alba）、凱特‧哈德森（Kate Hudson）等名人青睞、異軍突起，靠的是柔軟的垂墜度和瀟灑的線條，品牌成立於2008年，如今已成為格紋襯衫指標品牌。

Rails的品牌創辦人Jeff Abrams出身自美國洛杉磯的電視圈，長相不輸明星，這位帥哥精準抓住布料與女性身體接觸時，如何呈現最完美的型態，讓布料與身形相得益彰。Jeff Abrams認為衣著的舒適度和設計感同樣重要，他以最能代表美式風格的格紋襯衫為品牌主軸，格紋能帶來搶眼的視覺效果，搭配100% Rayon材質，讓Rails的襯衫舒適柔軟，有著漂亮優雅的垂墜度，又保有襯衫該有的帥氣感，一改格紋襯衫休閒有餘、質感不足的缺點。

人氣王款式

雙口袋 Hunter中長版型

Rails的每一件格紋襯衫看起來都是基本款，但每一季都推出至少12款粗細和顏色各異的格紋，讓消費者在基本款中也能發現新鮮感，雙口袋、略寬鬆、中長版型的Hunter襯衫可單穿、也可當作罩衫甚至洋裝，受到許多名人喜愛，也是Rail的人氣王。

圖片提供／apt. 3R、glimmer