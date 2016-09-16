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《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

DC Shoes創辦人之一Ken Block在2004年離開之後，投身他熱愛的賽車夢想，並拍攝一系列以金卡納（GYMKHANA）為主題的賽車影片，網路上已超過三億點閱次數，Ken Block贏得「金卡納大師」、「甩尾大帝」封號，最新的金卡納影片遠赴杜拜拍攝，片中Ken Block橫行滾滾沙漠、穿梭民航客機、甚至還有超跑警車隊客串演出，伴隨他演出的戰駒也立刻受到車迷熱烈討論。

滑板客遇見賽車手

DC Shoes找回這位昔日戰友、以他最愛的賽車為主題，推出聯名系列，將Ken Block戰駒上的炫目烤漆搬到鞋身，以幾何線條搭配大膽色彩的烤漆，輔以複雜精細的漸層手藝，打造很有視覺震撼力的圖樣，希望傳達出速度、科技、活在當下的精神概念，三個鞋款分別為SYNTAX、LYNX LITE和TONIK，鞋身和車子的烤漆一樣，有著大量幾何線條，每一款鞋都看得到Ken Block的專屬車號「43」，踩踏的每一步，都有著如賽車奔馳一般的速度感。

圖片提供／DC Shoes、New Balance、Nike、Onitsuka Tiger

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  • DC Shoes LYNX LITE KB，3,180元。

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  • Ken Block熱中各種極限運動，包括滑板、滑雪、越野，讓他聲名大噪的則是一系列自拍的賽車影片。

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  • DC Shoes TONIK KB，2,680元。

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  • DC Shoes SYNXTAX KB，2,980元。

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標題：《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes


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