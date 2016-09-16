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《超潮流 超跨界》HYPEBEAST X New Balance

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

New Balance於1996年在日本推出580鞋款，這雙以純正美國製越野跑鞋M580為原型的鞋款，原本被定位為功能至上，但復古流暢的外型與其他越野鞋相比，時髦許多，因此很快就被潮流人士追捧，2000年與潮流鞋店MITA和潮流品牌HECTIC的三方聯名鞋款轟動業界，奠定580不可動搖的潮鞋地位。

潮流網打造最潮跑鞋

今年是580問世20周年，New Balance找來潮流網站HYPEBEAST跨界合作，總部位於香港的HYPEBEAST創立於2005年，一開始是介紹最新球鞋的部落格，如今是潮流資訊最快速且完整的網站，這次的聯名系列名為「Exploration」，以人類渴望求知的好奇心為創作靈感，結合新舊解構再重組的創作思維，分別打造代表緬懷經典的「Earth」與革新再造的「Space」兩大580鞋款。

Earth MRT580HT是樸實灰綠色澤，以刷舊麂皮貫穿鞋體，呈現被雜草綠葉覆蓋的廢墟蕭條感，暗示原地等待世人重新被喚起的探索慾望；Space MRT580DH在沉寂黑夜色系上隨性噴上銀白色，有如銀河閃耀星際，無縫式熱壓技術搭配磨砂處理的霧面鞋體，很有無垠宇宙的神祕氣息。

圖片提供／DC Shoes、New Balance、Nike、Onitsuka Tiger

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  • HYPEBEAST創辦人Kevin Ma是球鞋愛好者，原本只想在網站上和讀者分享球鞋經，後來逐漸發展成潮流虛擬重鎮。

    HYPEBEAST創辦人Kevin Ma是球鞋愛好者，原本只想在網站上和讀者分享球鞋經，後來逐漸發展成潮流虛擬重鎮。

  • New Balance MRT580DH，5,850元。

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標題：《超潮流 超跨界》HYPEBEAST X New Balance


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