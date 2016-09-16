《超人氣 超聯名》Kate Moss X Equipment
記者林欣若／台北報導
偷翻男朋友的衣櫃，往往能帶來意想不到的穿搭靈感，超模凱特‧摩斯（Kate Moss）第一次從男友的衣櫃翻出Equipment絲質襯衫之後，便愛上這件帶有男孩氣、性感又舒服的襯衫，從此她的衣櫃也掛滿了Equipment絲質襯衫。
招牌絲質 全棉學院風 男裝睡衣風
因為太愛Equipment，凱特‧摩斯乾脆推Kate Moss for Equipment聯名系列，以她個人鍾情的90年代復古風華以及瀟灑不羈的搖滾樂為靈感，設計了30款作品，有她最愛的星星和豹紋圖樣，也有滿版的Kate Moss簽名圖樣，閃電圖樣則是向好友大衛‧鮑伊（David Bowie）致敬，除了Equipment的招牌絲質襯衫，凱特‧摩斯也開發新款設計，例如全棉質的LONDON襯衫，左胸繡有「Kate」字樣，很有英倫學院風情；熱愛中性風格的她也以男裝為靈感，在Collariess襯衫的圓領上附上絲巾領帶，不論是繫起領結或自然垂下，都各有風格；LAKE上衣則以男裝睡衣為靈感，乾淨的純白色搭配七分袖短版設計，慵懶又性感，很有凱特‧摩斯個人風格。
凱特‧摩斯對這個聯名設計相當投入，除主導型錄穿搭造型，同時也出借位於英格蘭中部古城Cotswolds的私人宅邸拍攝本季型錄，這個聯名系列可說就是她個人風格的縮影。
圖片提供／apt. 3R、Clozzet、Tommy Hilfiger
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Slim閃電絲質襯衫，11,980元。（All by apt. 3R）
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Reese凱特摩絲襯衫，12,580元。
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Slim星星絲質襯衫，11,980元。
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London棉質襯衫，9,980元。
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Lake絲質上衣，10,280元。
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Kate Moss for Equipment Collariess絲質襯衫，12,880元。（by apt. 3R）
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Kate Moss for Equipment聯名系列演繹出絲質單品少見的搖滾風情。
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Kate Moss for Equipment聯名系列演繹出絲質單品少見的搖滾風情。
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Kate Moss for Equipment聯名系列演繹出絲質單品少見的搖滾風情。
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標題：《超人氣 超聯名》Kate Moss X Equipment
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