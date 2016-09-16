《超人氣 超聯名》Gigi Hadid X Tommy Hilfiger

2016-09-16

記者林欣若／台北報導

人氣等於買氣，擁有無數粉絲的名模和明星，總能一呼百應，品牌也仰賴他們的高人氣，邀請跨界設計，讓粉絲們能輕鬆擁有和偶像的同步流行！

網路社群興起，造就不少網路紅人，超級名模吉吉‧哈德（Gigi Hadid）也算是受惠於網路社群進而累積高人氣，她的Instagram擁有超過2千萬追隨者，一舉一動、穿搭風格，自然都受到網迷高度關注。2015年底，Tommy Hilfiger為了展現拓展女裝市場的企圖心，宣布邀請吉吉‧哈德擔任品牌大使，隨後又宣布將與吉吉‧哈德有更進一步的合作，推出由吉吉‧哈德親自設計的聯名系列，消息一出，網迷們引頸企盼，這個聯名系列終於在今年秋天問世。

雖然擁有一頭金色長髮和精緻如洋娃娃的五官，但吉吉‧哈德私下的穿搭風格和她在伸展台上的華麗性感相去甚遠，她的街拍經常是破舊的球仔褲搭上配球鞋，帥氣隨興的風格才是她的最愛，她也將這樣的個人品味，與Tommy Hilfiger的經典美式風格結合，推出包含女裝、鞋履、手錶、太陽眼鏡等配件的Tommy × Gigi系列。

青春航海風

高腰褲、短上衣最推薦

充滿航海風情的這個系列，將扣飾、人字紋、海軍徽章、刺繡、水手條紋等元素，以俐落的剪裁和清新的裝飾重新詮釋水手風，高腰、短版上衣都是吉吉‧哈德鍾愛的款式，另外她也為優雅的雪紡紗、舒適的針織毛衣以及光滑的皮革材質，注入時髦的運動風，整體呈現隨興、青春又帥氣的風格。

圖片提供／apt. 3R、Clozzet、Tommy Hilfiger