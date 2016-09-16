《超人氣 超聯名》Gigi Hadid X Tommy Hilfiger
2016-09-16
記者林欣若／台北報導
人氣等於買氣，擁有無數粉絲的名模和明星，總能一呼百應，品牌也仰賴他們的高人氣，邀請跨界設計，讓粉絲們能輕鬆擁有和偶像的同步流行！
網路社群興起，造就不少網路紅人，超級名模吉吉‧哈德（Gigi Hadid）也算是受惠於網路社群進而累積高人氣，她的Instagram擁有超過2千萬追隨者，一舉一動、穿搭風格，自然都受到網迷高度關注。2015年底，Tommy Hilfiger為了展現拓展女裝市場的企圖心，宣布邀請吉吉‧哈德擔任品牌大使，隨後又宣布將與吉吉‧哈德有更進一步的合作，推出由吉吉‧哈德親自設計的聯名系列，消息一出，網迷們引頸企盼，這個聯名系列終於在今年秋天問世。
雖然擁有一頭金色長髮和精緻如洋娃娃的五官，但吉吉‧哈德私下的穿搭風格和她在伸展台上的華麗性感相去甚遠，她的街拍經常是破舊的球仔褲搭上配球鞋，帥氣隨興的風格才是她的最愛，她也將這樣的個人品味，與Tommy Hilfiger的經典美式風格結合，推出包含女裝、鞋履、手錶、太陽眼鏡等配件的Tommy × Gigi系列。
青春航海風
高腰褲、短上衣最推薦
充滿航海風情的這個系列，將扣飾、人字紋、海軍徽章、刺繡、水手條紋等元素，以俐落的剪裁和清新的裝飾重新詮釋水手風，高腰、短版上衣都是吉吉‧哈德鍾愛的款式，另外她也為優雅的雪紡紗、舒適的針織毛衣以及光滑的皮革材質，注入時髦的運動風，整體呈現隨興、青春又帥氣的風格。
圖片提供／apt. 3R、Clozzet、Tommy Hilfiger
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 自由廣場》勞檢紅衛兵？
- 罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 中秋連假 可預先申請長照服務
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 中國欲綁農業交流 兩岸漁區劃界 卡關
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 孫其君秀肌塊 跳瀑布腿軟
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation promotes Taiwan’s UN bid
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 全球台灣研究中心智庫 華府揭幕
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 揪感心！ 83歲老醫師強風出診只為他的眼
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 自由談》有病商人賴著不走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《超人氣 超聯名》Gigi Hadid X Tommy Hilfiger
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分