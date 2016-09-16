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《時尚大腕》吉吉哈蒂德三棲代言

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

形象廣告的多寡可以看出模特兒的人氣，今年秋冬非吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）莫屬。這位年僅21歲的超模，為鞋履配件品牌Stuart Weitzman與Max Mara配件系列秋冬廣告形象代言人，並與另一年輕超模卡莉克羅絲（Karlie Kloss）共同擔綱Versace秋冬廣告主角，由此也可見她高度的可塑性。她既可在Versace廣告中搔首弄姿賣弄性感，也可以在Stuart Weitzman廣告中展演運動力量，同時在Max Mara的廣告中展現優雅嫻靜的魅力，未來不可限量。

圖片提供／Tod’s、Dior、Chanel、Max Mara、Stuart Weitzman、Versace

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  • 吉吉哈蒂德為Max Mara秋冬配件形象廣告代言人，展現優雅嫻靜的魅力。

    吉吉哈蒂德為Max Mara秋冬配件形象廣告代言人，展現優雅嫻靜的魅力。

  • 吉吉哈蒂德在Stuart Weitzman秋冬廣告中跳躍踢腿，展現運動時的力量。

    吉吉哈蒂德在Stuart Weitzman秋冬廣告中跳躍踢腿，展現運動時的力量。

  • 吉吉哈蒂德在Versace秋冬廣告中搔首弄姿展現性感。

    吉吉哈蒂德在Versace秋冬廣告中搔首弄姿展現性感。

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標題：《時尚大腕》吉吉哈蒂德三棲代言


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