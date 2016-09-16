| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
 首頁 > 消費

《時尚大腕》綺拉奈特莉的格調

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

綺拉奈特莉（Keira Knighley）曾擔任Chanel Coco Mademoiselle香水與Rouge Coco唇膏形象代言人，與品牌長期維持良好的關係，今年秋冬順理成章，成為Coco Crush高級珠寶系列代言人。綺拉對於時尚自有見解，也是紅毯常勝軍，在她詮釋下的Coco Crush更顯個性十足。這只以著名菱格紋為靈感的系列，今秋推出全新獨家調製的米色金版本，以及米色金與18K白金鑲鑽版本，有戒指與手環。在知名攝影師Mario Testino的鏡頭注視下，綺拉展現出現代女性強大的自信，脖子上戴的項鍊是由不同寬窄尺寸的Coco Crush戒指串接而成，突顯強大的創意能量。

圖片提供／Tod’s、Dior、Chanel、Max Mara、Stuart Weitzman、Versace

廣告
  • 綺拉奈特莉在Chanel秋冬Coco Crush系列佩戴成串由Coco Crush戒指串成的項鍊，演繹特立獨行的風格。

    綺拉奈特莉在Chanel秋冬Coco Crush系列佩戴成串由Coco Crush戒指串成的項鍊，演繹特立獨行的風格。

  • Coco Crush高級珠寶系列秋季新推出Beige米色金款，中版戒指98,000元，窄版71,000元。

    Coco Crush高級珠寶系列秋季新推出Beige米色金款，中版戒指98,000元，窄版71,000元。

  • Coco Crush高級珠寶系列秋季新推出Beige米色金款，中版戒指98,000元，窄版71,000元。

    Coco Crush高級珠寶系列秋季新推出Beige米色金款，中版戒指98,000元，窄版71,000元。

  • Coco Crusg高級珠寶系列秋季推出18K金鑲鑽款，中版戒指557,000元，窄版315,000元。

    Coco Crusg高級珠寶系列秋季推出18K金鑲鑽款，中版戒指557,000元，窄版315,000元。

  • Coco Crusg高級珠寶系列秋季推出18K金鑲鑽款，中版戒指557,000元，窄版315,000元。

    Coco Crusg高級珠寶系列秋季推出18K金鑲鑽款，中版戒指557,000元，窄版315,000元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：《時尚大腕》綺拉奈特莉的格調


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.