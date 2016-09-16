《時尚大腕》綺拉奈特莉的格調

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

綺拉奈特莉（Keira Knighley）曾擔任Chanel Coco Mademoiselle香水與Rouge Coco唇膏形象代言人，與品牌長期維持良好的關係，今年秋冬順理成章，成為Coco Crush高級珠寶系列代言人。綺拉對於時尚自有見解，也是紅毯常勝軍，在她詮釋下的Coco Crush更顯個性十足。這只以著名菱格紋為靈感的系列，今秋推出全新獨家調製的米色金版本，以及米色金與18K白金鑲鑽版本，有戒指與手環。在知名攝影師Mario Testino的鏡頭注視下，綺拉展現出現代女性強大的自信，脖子上戴的項鍊是由不同寬窄尺寸的Coco Crush戒指串接而成，突顯強大的創意能量。

圖片提供／Tod’s、Dior、Chanel、Max Mara、Stuart Weitzman、Versace