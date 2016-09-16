《時尚大腕》蕾哈娜前衛視線

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

Dior邀請蕾哈娜（Rihanna）設計太陽眼鏡，命名為Rihanna，她當然是最佳代言人。這位在音樂領域呼風喚雨的新生代天后，她的穿著搭配也是眾人矚目的對象，雖然不是每次現身都獲得好評，但往往令人印象深刻，自有風格。這款科技與未來感十足的太陽眼鏡，從挑選鏡架、金屬色鏡面與配色，都是由蕾哈娜與Dior設計團隊共同創作，展現她的前衛思維。情境照中身著銀色連身裝的蕾哈娜完美演繹Rihanna太陽眼鏡的未來感與俐落感，絕對吸睛。

圖片提供／Tod’s、Dior、Chanel、Max Mara、Stuart Weitzman、Versace