《時尚新才女》Accessorize 英式復古

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

Accessorize找來大文豪海明威的曾外孫女德莉海明威（Dree Hemingway）擔綱秋冬形象代言人，演繹英式新復古風潮。德莉的母親是演員，親阿姨Margaux Hemingway為超模，讓她在2009年出道當模特兒時便引起高度關注，旋即成為一線精品與設計師品牌愛用的模特兒，登上各大國際時尚雜誌，而她私下擅長頹廢搖滾與古著的混搭風格，讓她成為受人關注的IT Girl。源自英國的Accessorize秋冬欲混合高端時尚與街頭文化，玩弄衝擊反差，勾勒復古之中不容忽視的個性，德莉自是萬中之選。

圖片提供／Gucci、Accessorize、Marina Rinaldi