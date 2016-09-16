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《時尚新才女》Accessorize 英式復古

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

Accessorize找來大文豪海明威的曾外孫女德莉海明威（Dree Hemingway）擔綱秋冬形象代言人，演繹英式新復古風潮。德莉的母親是演員，親阿姨Margaux Hemingway為超模，讓她在2009年出道當模特兒時便引起高度關注，旋即成為一線精品與設計師品牌愛用的模特兒，登上各大國際時尚雜誌，而她私下擅長頹廢搖滾與古著的混搭風格，讓她成為受人關注的IT Girl。源自英國的Accessorize秋冬欲混合高端時尚與街頭文化，玩弄衝擊反差，勾勒復古之中不容忽視的個性，德莉自是萬中之選。

圖片提供／Gucci、Accessorize、Marina Rinaldi

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  • 容貌古典精緻的德莉海明威演繹英式貴族得心應手。

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  • Accessorize秋冬以強烈的色彩與大面積的豹紋與復古包款的衝撞反差展現英式新復古風潮，由德莉海明威演繹。

    Accessorize秋冬以強烈的色彩與大面積的豹紋與復古包款的衝撞反差展現英式新復古風潮，由德莉海明威演繹。

  • 德莉海明威擔綱Accessorize秋冬形象代言人，強大氣場演繹英式新復古風潮。

    德莉海明威擔綱Accessorize秋冬形象代言人，強大氣場演繹英式新復古風潮。

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標題：《時尚新才女》Accessorize 英式復古


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