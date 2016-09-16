《時尚新才女》Gucci 希臘羅馬神話

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

才女面孔是秋冬新一波時尚形象的賣點，透過這些才女們的抒情演出，讓人感受到時尚文藝氣息的一面。

Gucci早秋系列微電影找來珍柏金的女兒露．杜瓦隆（Lou Doillon）擔綱主角，在現代紐約城市舞台中，演出古老希臘羅馬浪漫神話奧菲斯（Orpheus）與尤麗狄絲（Eurydice）的愛情故事，頭戴10尺白紗的她美麗無雙，結局時臉上的一滴淚讓人心碎至極，令人印象深刻。

這部微電影的導演吉亞．柯波拉（Gia Coppola）亦大有來頭，她來自電影界鼎鼎有名的柯波拉家族：知名大導演法蘭西斯柯波拉是她的祖父，曾引起女性電影浪潮的蘇菲雅柯波拉是她的姑姑。從小便在姑姑與祖父的工作室中打滾的她會成為導演，不令人意外。她從為品牌拍攝短片為起點，服裝設計師Zac Posen便曾大讚她將成為下一個令人無法忽視的柯波拉，女性化的詮釋手法頗有姑姑之風。2014年推出長片處女作「Palo Alto」，美國媒體一片好評。為Gucci拍攝的「The Myth of Orpheus and Eurydice」，唯美浪漫的光影與氣氛使人心醉神馳，加入嫉妒元素造成的懸疑氛圍緊緊抓住觀眾的注意力，令人驚豔。

圖片提供／Gucci、Accessorize、Marina Rinaldi