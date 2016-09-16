《時尚新才女》Gucci 希臘羅馬神話
記者王瀅娟／台北報導
才女面孔是秋冬新一波時尚形象的賣點，透過這些才女們的抒情演出，讓人感受到時尚文藝氣息的一面。
Gucci早秋系列微電影找來珍柏金的女兒露．杜瓦隆（Lou Doillon）擔綱主角，在現代紐約城市舞台中，演出古老希臘羅馬浪漫神話奧菲斯（Orpheus）與尤麗狄絲（Eurydice）的愛情故事，頭戴10尺白紗的她美麗無雙，結局時臉上的一滴淚讓人心碎至極，令人印象深刻。
這部微電影的導演吉亞．柯波拉（Gia Coppola）亦大有來頭，她來自電影界鼎鼎有名的柯波拉家族：知名大導演法蘭西斯柯波拉是她的祖父，曾引起女性電影浪潮的蘇菲雅柯波拉是她的姑姑。從小便在姑姑與祖父的工作室中打滾的她會成為導演，不令人意外。她從為品牌拍攝短片為起點，服裝設計師Zac Posen便曾大讚她將成為下一個令人無法忽視的柯波拉，女性化的詮釋手法頗有姑姑之風。2014年推出長片處女作「Palo Alto」，美國媒體一片好評。為Gucci拍攝的「The Myth of Orpheus and Eurydice」，唯美浪漫的光影與氣氛使人心醉神馳，加入嫉妒元素造成的懸疑氛圍緊緊抓住觀眾的注意力，令人驚豔。
圖片提供／Gucci、Accessorize、Marina Rinaldi
-
吉亞柯波拉應用奧菲斯與尤麗狄絲傳說中不可回頭的情節，刻意拍攝背影，巧妙突顯Gucci外套背後的精美刺繡。
-
露．杜瓦隆（右） 擔綱演出Gucci早秋微電影女主角尤麗狄絲；名模Laura Love（左）演出造成尤麗狄絲死去的毒蛇，身分成謎。
-
名模Marcel Castenmiller（右）擔綱演出Gucci早秋微電影男主角奧菲斯。
-
露．杜瓦隆擔綱演出Gucci早秋微電影女主角尤麗狄絲。
-
露．杜瓦隆私下穿著風格多元，女性化或率性褲裝都可見其獨特的時尚主張。（達志影像）
-
露．杜瓦隆私下穿著風格多元，女性化或率性褲裝都可見其獨特的時尚主張。（達志影像）
-
出身電影世家的吉亞柯波拉年僅28歲，為令人矚目的新秀導演。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 自由廣場》勞檢紅衛兵？
- 罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 中秋連假 可預先申請長照服務
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 中國欲綁農業交流 兩岸漁區劃界 卡關
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 孫其君秀肌塊 跳瀑布腿軟
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation promotes Taiwan’s UN bid
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 全球台灣研究中心智庫 華府揭幕
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 揪感心！ 83歲老醫師強風出診只為他的眼
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 自由談》有病商人賴著不走
標題：《時尚新才女》Gucci 希臘羅馬神話
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email