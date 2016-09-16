| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
 首頁 > 消費

《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼

2016-09-16

記者王瀅娟／台北報導

名人二代從小生活在鎂光燈之下，耳濡目染父母親的明星風采，在鏡頭前落落大方，又具有話題性，對於想要開拓年輕人市場的精品來說，是很理想的代言人選。有意思的是，這些年輕代言人通常會先出現在秀場，做為前導宣傳或試水溫，成為預測下一季代言人的最佳場域。

Chanel選中威爾史密斯的女兒葳蘿史密斯（Willow Smith）為太陽眼鏡形象廣告代言人。葳蘿今年16歲，已經身兼歌手與演員，加上威爾史密斯內舉不避親，讓葳蘿很早就開始累積知名度。葳蘿平常打扮相當有個性，騎士皮衣與馬汀大夫靴是她的最愛，又勇於嘗試不同的單品，例如大面積的豹紋，優雅的Chanel秋冬服裝與服飾珠寶在她的詮釋下，顯得很有華麗搖滾的韻味，她在廣告中散發的自信氣場，顯現新一代Chanel愛好者的精神。

廣告
  • 葳蘿史密斯為Chanel秋冬太陽眼鏡形象廣告代言人，展現大方自信氣場。

    葳蘿史密斯為Chanel秋冬太陽眼鏡形象廣告代言人，展現大方自信氣場。

  • 葳蘿史密斯天生酷味滿點，優雅的Chanel穿在她身上顯得很酷。

    葳蘿史密斯天生酷味滿點，優雅的Chanel穿在她身上顯得很酷。

  • 葳蘿史密斯天生酷味滿點，優雅的Chanel穿在她身上顯得很酷。

    葳蘿史密斯天生酷味滿點，優雅的Chanel穿在她身上顯得很酷。

  • 葳蘿史密斯出席香奈兒秋冬高級訂製服秀，爸爸威爾史密斯陪同，父女倆場內場外搶盡風頭，影后潔西卡雀斯坦也只能當配角。

    葳蘿史密斯出席香奈兒秋冬高級訂製服秀，爸爸威爾史密斯陪同，父女倆場內場外搶盡風頭，影后潔西卡雀斯坦也只能當配角。

  • 葳蘿史密斯在爸爸身邊也只是個小女孩，拍照吐舌頭裝可愛。

    葳蘿史密斯在爸爸身邊也只是個小女孩，拍照吐舌頭裝可愛。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.