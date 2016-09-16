《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼
2016-09-16
記者王瀅娟／台北報導
名人二代從小生活在鎂光燈之下，耳濡目染父母親的明星風采，在鏡頭前落落大方，又具有話題性，對於想要開拓年輕人市場的精品來說，是很理想的代言人選。有意思的是，這些年輕代言人通常會先出現在秀場，做為前導宣傳或試水溫，成為預測下一季代言人的最佳場域。
Chanel選中威爾史密斯的女兒葳蘿史密斯（Willow Smith）為太陽眼鏡形象廣告代言人。葳蘿今年16歲，已經身兼歌手與演員，加上威爾史密斯內舉不避親，讓葳蘿很早就開始累積知名度。葳蘿平常打扮相當有個性，騎士皮衣與馬汀大夫靴是她的最愛，又勇於嘗試不同的單品，例如大面積的豹紋，優雅的Chanel秋冬服裝與服飾珠寶在她的詮釋下，顯得很有華麗搖滾的韻味，她在廣告中散發的自信氣場，顯現新一代Chanel愛好者的精神。
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