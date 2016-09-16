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蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨

2016-09-16

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone 7系列今日開賣，台灣第一次被列入首賣國家，最受矚目的新色「曜石黑」首批到貨量非常稀少，一機難求，尤其是iPhone 7 Plus更少，引起果粉搶購；蘋果官網也顯示下訂後，11月才能到貨。

三星Note 7爆炸出包成了蘋果iPhone 7系列的最佳助攻員，蘋果把握時機，一口氣增至28個首賣國家，較往年多。台灣忠實果粉不惜漏夜排隊，民眾張先生14日早上約6點就來台北燦坤內湖店排隊，排隊50小時要搶到iPhone 7 Plus曜石黑，他說「聽說很搶手，怕買不到，之前也曾排隊1天半買過前代iPhone 。」另一位張先生同樣是為了iPhone 7 Plus曜石黑，14日約晚上6點就帶著桌子、椅子在台北Studio A西門店排隊，認為iPhone 7 Plus可防水又有雙鏡頭，很吸引他，即使可能買不到曜石黑還是想試試。

iPhone 7系列因為是蘋果首款防水手機，Plus版本還有雙鏡頭設計，即使取消3.5mm耳機孔被罵翻，仍然展現熱賣氣勢。Studio A表示：「iPhone 7自從上週開放預約以來，每日客服電話都被打爆，預約量為前一代iPhone 6s的5倍，買氣超乎想像。」

此外，儘管蘋果已經間接證實曜石黑容易刮傷，果粉還是很買單，但玫瑰金人氣不減，從各業者公布的預訂數據看來，集中在曜石黑、黑色和玫瑰金三色。燦坤說：「128GB版本預約量最多，比例超過7成，今日總計有逾千台現貨讓果粉搶購。」

為迎接iPhone 7系列，全台蘋果通路、五大電信業者都卯足全力宣傳，今日早上8點陸續開賣。iPhone 7系列空機價24,500元至36,900元，最熱門版本之一的iPhone 7 Plus 128GB沒有0元方案，五大電信業者資費為月繳2,598至2,699元，綁約30個月，手機價1,800至2,800元。德誼週末於台北台大店和台南民族店各保留80支、40支現貨，讓今日無法排隊的民眾搶購。

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  • 台灣果粉張先生為了搶iPhone 7 Plus曜石黑，前2天晚上就開始排隊。 （記者吳佩樺攝）

    台灣果粉張先生為了搶iPhone 7 Plus曜石黑，前2天晚上就開始排隊。 （記者吳佩樺攝）

  • 國外果粉為了買蘋果iPhone 7系列，搭帳篷排隊。（路透）

    國外果粉為了買蘋果iPhone 7系列，搭帳篷排隊。（路透）

  • 蘋果iPhone 7系列今日開賣，曜石黑到貨量十分稀少。 （路透）

    蘋果iPhone 7系列今日開賣，曜石黑到貨量十分稀少。 （路透）

  • 表格

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  • 為了搶蘋果iPhone 7系列，眾多果粉排隊搶台灣首批現貨。（記者吳佩樺攝）

    為了搶蘋果iPhone 7系列，眾多果粉排隊搶台灣首批現貨。（記者吳佩樺攝）

  • 民眾張先生14日早上約6點便來台北燦坤內湖店排隊，為了要買iPhone 7 Plus曜石黑。 （記者吳佩樺攝）

    民眾張先生14日早上約6點便來台北燦坤內湖店排隊，為了要買iPhone 7 Plus曜石黑。 （記者吳佩樺攝）

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