蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone 7系列今日開賣，台灣第一次被列入首賣國家，最受矚目的新色「曜石黑」首批到貨量非常稀少，一機難求，尤其是iPhone 7 Plus更少，引起果粉搶購；蘋果官網也顯示下訂後，11月才能到貨。
三星Note 7爆炸出包成了蘋果iPhone 7系列的最佳助攻員，蘋果把握時機，一口氣增至28個首賣國家，較往年多。台灣忠實果粉不惜漏夜排隊，民眾張先生14日早上約6點就來台北燦坤內湖店排隊，排隊50小時要搶到iPhone 7 Plus曜石黑，他說「聽說很搶手，怕買不到，之前也曾排隊1天半買過前代iPhone 。」另一位張先生同樣是為了iPhone 7 Plus曜石黑，14日約晚上6點就帶著桌子、椅子在台北Studio A西門店排隊，認為iPhone 7 Plus可防水又有雙鏡頭，很吸引他，即使可能買不到曜石黑還是想試試。
iPhone 7系列因為是蘋果首款防水手機，Plus版本還有雙鏡頭設計，即使取消3.5mm耳機孔被罵翻，仍然展現熱賣氣勢。Studio A表示：「iPhone 7自從上週開放預約以來，每日客服電話都被打爆，預約量為前一代iPhone 6s的5倍，買氣超乎想像。」
此外，儘管蘋果已經間接證實曜石黑容易刮傷，果粉還是很買單，但玫瑰金人氣不減，從各業者公布的預訂數據看來，集中在曜石黑、黑色和玫瑰金三色。燦坤說：「128GB版本預約量最多，比例超過7成，今日總計有逾千台現貨讓果粉搶購。」
為迎接iPhone 7系列，全台蘋果通路、五大電信業者都卯足全力宣傳，今日早上8點陸續開賣。iPhone 7系列空機價24,500元至36,900元，最熱門版本之一的iPhone 7 Plus 128GB沒有0元方案，五大電信業者資費為月繳2,598至2,699元，綁約30個月，手機價1,800至2,800元。德誼週末於台北台大店和台南民族店各保留80支、40支現貨，讓今日無法排隊的民眾搶購。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 自由廣場》勞檢紅衛兵？
- 罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 中秋連假 可預先申請長照服務
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 中國欲綁農業交流 兩岸漁區劃界 卡關
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 孫其君秀肌塊 跳瀑布腿軟
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation promotes Taiwan’s UN bid
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 全球台灣研究中心智庫 華府揭幕
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 揪感心！ 83歲老醫師強風出診只為他的眼
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 自由談》有病商人賴著不走
標題：蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email