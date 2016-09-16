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不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美

2016-09-16

〔記者凃盈如／台北報導〕歐洲內衣品牌新品紛紛上市，義大利內衣品牌La Perla，邀請俄羅斯超模Valery Kaufman演繹泳裝與刺繡蕾絲內衣，在最新系列形象照中，除了內衣、沙灘裝、睡衣、包袋、鞋履和配飾，都以黑白鏡頭及裸色和玫瑰粉色背景圖像呈現，和秋冬色調輝映，品牌以洗練而現代的手法拍攝秋冬型錄，模特兒「內衣外穿」，將蕾絲、圓圈、閃石等元素繡在透視薄紗上，詮釋了La Perla根植於傳統的手藝，卻依然展現前衛風格的品牌精髓。

藝術性豐富，並且以優雅舒適著稱的法國精品內衣品牌Simone Pérèle（西蒙佩兒），今年延續品牌內衣製作的細膩工藝，推出帶有深厚異國風情的新品，並且以絲路經過的地點命名，如拜占庭BYZANCE 、錫蘭CEYLAN、捷布JAIPUR，讓人對於內衣作工感到驚嘆，譬如「拜占庭系列」以歐洲古代建築的Ｔ字型作為內衣的刺繡裝飾，色彩鮮明之外，也呈現柔軟光滑如天鵝絨的精緻感性；「錫蘭系列」的青花瓷藍為限量色，上市後就受到許多女性消費者臨櫃詢問，而「捷布系列」則以刺青風格打造吸睛效果，膚色網紗上的花朵刺繡，以膚色罩杯為襯底，展現撩人的女人味，另有TOP MODEL「名模體雕衣」，以兼具舒適感與服貼的膚觸，細膩修飾體態，機能性與美感兼備。

至於法國知名內衣仙黛爾（Chantelle）在2016年秋冬則將內在美打造為獨特的生活風格，同以舒適的訴求，要女人能夠輕鬆展現性感與狂野，每個系列能夠迎合女人的各異品味，尤其Chantelle秋冬季節所推出的Présage系列，便是今年週年慶推薦新品，以高級訂製服為發想，運用蜘蛛網般的細緻孔洞，編織藜芭蕾絲，引領法式性感潮流。

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  • 義大利內衣品牌La Perla，向來強調「內外兼備」，連身body套件西裝褲，甚或搭上小洋裝就能夠外穿展現時尚，本季邀請俄羅斯超模Valery Kaufman，演繹帥性甜美風情。（La Perla提供）

    義大利內衣品牌La Perla，向來強調「內外兼備」，連身body套件西裝褲，甚或搭上小洋裝就能夠外穿展現時尚，本季邀請俄羅斯超模Valery Kaufman，演繹帥性甜美風情。（La Perla提供）

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