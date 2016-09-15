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關詩敏完美主義 創作3C不離身

2016-09-15

記者吳佩樺／台北報導 記者王文麟／攝影

20歲歌手關詩敏，頂著陶喆女弟子頭銜備受關注，新專輯收錄了二首自創歌曲《別說》、《走開 你哪位》，正式晉升創作歌手。雖然師父陶喆沒給任何壓力，但有完美主義的她，為了不辜負「創作歌手」名號，各式創作3C不離身，包括行動麥克風、可攜式鋼琴等，她說創作最困難的事就是「靈感」，一旦閃過腦海就要立刻記錄下來才行，不讓自己有絲毫鬆懈。

無心插柳之下，開啟了創作之路，其實她累積的創作歌曲只有三首，沒想到陶喆極為肯定，大力推舉收錄其中二首歌。關詩敏透露，「一開始拿給師父聽的時候，雖然師父十分讚賞，但絲毫沒提過會放到新專輯中，當下其實有點小失落，過了一個星期，才被告知這個好消息，高興地簡直快要飛上天。」此外，9月21日將前進Studio A淡江大學校園店分享音樂創作歷程。

提到最欣賞的創作歌手，她不免俗地將陶喆擺第一，再來是韓國新生代歌手Dean，甚至連手機桌布也是Dean的照片，展現少女情壞。她戀愛紀錄掛零，笑說「Dean是理想『菜』，不只會創作還很帥。」

從第一屆《華人星光大道》嶄露頭角，在演藝圈感謝的人除了陶喆，還有另一位恩師王偉忠，一個對她來說是哥哥、一個是爸爸，但她天性獨立，習慣「報喜不報憂」，即使遇到任何挫折，也不會輕易地在二人面前展現懦弱，寧願自己躲起來流淚，她一派輕鬆地聳肩說：「有問題自己解決囉！」年紀輕卻很堅強。

20歲是青春年華的年紀，本該肆無忌憚，但關詩敏其實是個「自律」的人，經紀人用「壓抑」二個字來形容她，「她對自己的要求比公司對她的要求還高，有時看了覺得心疼。」像她之前對自己的外型不滿意，嚴格執行中午12點過後不進食，但因為方法太激烈，讓身體拉警報，公司反而希望她多放鬆、盡情享受生活，不必犧牲自我。

〈幕後花絮〉

關詩敏的完美主義不只表現在工作上，就連私底下的生活也能輕易窺見，當天採訪完後，不等工作人員收拾，她就急得開始整理起桌上所有散落的3C，包括所有線材、外包裝盒都確實歸位，儘管被笑強迫症上身，卻也展現有條不紊的一面。

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  • 關詩敏熱愛音樂，有完美主義。

    關詩敏熱愛音樂，有完美主義。

  • 〈Hip Hop Pads〉適合入門音樂玩家，內建許多節奏，可自行組合各種好玩的Hip Hop。

    〈Hip Hop Pads〉適合入門音樂玩家，內建許多節奏，可自行組合各種好玩的Hip Hop。

  • 關詩敏個性嚴謹，公司反而希望她多放鬆、不用給自己太大壓力。（記者趙世勳攝）

    關詩敏個性嚴謹，公司反而希望她多放鬆、不用給自己太大壓力。（記者趙世勳攝）

  • 韓國歌手Dean是關詩敏極為喜愛的創作才子，手機桌布還有他的照片。

    韓國歌手Dean是關詩敏極為喜愛的創作才子，手機桌布還有他的照片。

  • 晉升「創作歌手」的關詩敏，隨身攜帶各式創作3C，不讓靈感溜走。

    晉升「創作歌手」的關詩敏，隨身攜帶各式創作3C，不讓靈感溜走。

  • 〈Logitech UE 訂製入耳式耳機〉專業音樂人幾乎都會擁有的訂製耳機，依照個人耳膜量身打造，所有的訂製耳機皆會送到美國的UE Lab製作。購入價1,600美元，約台幣52,000元。

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