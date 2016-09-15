關詩敏完美主義 創作3C不離身
記者吳佩樺／台北報導 記者王文麟／攝影
20歲歌手關詩敏，頂著陶喆女弟子頭銜備受關注，新專輯收錄了二首自創歌曲《別說》、《走開 你哪位》，正式晉升創作歌手。雖然師父陶喆沒給任何壓力，但有完美主義的她，為了不辜負「創作歌手」名號，各式創作3C不離身，包括行動麥克風、可攜式鋼琴等，她說創作最困難的事就是「靈感」，一旦閃過腦海就要立刻記錄下來才行，不讓自己有絲毫鬆懈。
無心插柳之下，開啟了創作之路，其實她累積的創作歌曲只有三首，沒想到陶喆極為肯定，大力推舉收錄其中二首歌。關詩敏透露，「一開始拿給師父聽的時候，雖然師父十分讚賞，但絲毫沒提過會放到新專輯中，當下其實有點小失落，過了一個星期，才被告知這個好消息，高興地簡直快要飛上天。」此外，9月21日將前進Studio A淡江大學校園店分享音樂創作歷程。
提到最欣賞的創作歌手，她不免俗地將陶喆擺第一，再來是韓國新生代歌手Dean，甚至連手機桌布也是Dean的照片，展現少女情壞。她戀愛紀錄掛零，笑說「Dean是理想『菜』，不只會創作還很帥。」
從第一屆《華人星光大道》嶄露頭角，在演藝圈感謝的人除了陶喆，還有另一位恩師王偉忠，一個對她來說是哥哥、一個是爸爸，但她天性獨立，習慣「報喜不報憂」，即使遇到任何挫折，也不會輕易地在二人面前展現懦弱，寧願自己躲起來流淚，她一派輕鬆地聳肩說：「有問題自己解決囉！」年紀輕卻很堅強。
20歲是青春年華的年紀，本該肆無忌憚，但關詩敏其實是個「自律」的人，經紀人用「壓抑」二個字來形容她，「她對自己的要求比公司對她的要求還高，有時看了覺得心疼。」像她之前對自己的外型不滿意，嚴格執行中午12點過後不進食，但因為方法太激烈，讓身體拉警報，公司反而希望她多放鬆、盡情享受生活，不必犧牲自我。
〈幕後花絮〉
關詩敏的完美主義不只表現在工作上，就連私底下的生活也能輕易窺見，當天採訪完後，不等工作人員收拾，她就急得開始整理起桌上所有散落的3C，包括所有線材、外包裝盒都確實歸位，儘管被笑強迫症上身，卻也展現有條不紊的一面。
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