101週年慶第二波 機器人助陣

2016-09-14

〔記者凃盈如／台北報導〕台北101週年慶自9月19日將進入第二波，全館不限業種，單筆滿5,000元送200元現金抵用券。台北101發言人劉家豪表示，第1波首週百萬元大單破50張，個人消費破千萬元的有5名。由於「台北101頂級珠寶腕表大賞」已成國際盛事，搭配現金回饋，讓許多泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞觀光客前來購物，其中有泰國大戶，一出手就是4張百萬大單，光是個人消費額就破千萬元。

台北101觀察到，雖然中國團客減少，但本地消費者回流，加上今年與20家銀行合作、提高現金回饋，搭配獨家商品，使週年慶表現較去年同期佳，首日就破億元，截至目前為止，滿35,000可兌換的「台北101 X Michael Kors飛行員小熊」，也快兌換完畢。台北101更於9月23日至9月25日，攜手第一銀行，在戶外水舞廣場，舉辦「愛FUN第一綠生活」假日市集，精選23家台灣社企、在地小農，讓消費者體驗綠色生活型態。

圖片提供：台北101