鋸齒幾何 繽紛躍動Ferragamo
〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Salvatore Ferragamo昨（13）日在台北101購物中心旗艦店舉辦2016秋冬系列發表會，鋸齒形圖案加上意想不到的單品搭配方式，色彩繽紛、活力四射，一股獨特的獨特的熱情與現代感為本季帶來時尚亮點。時尚媽咪Melody與大女兒Olivia一同現身展演新裝，穿上一襲彩色針織條紋背心與鉛筆裙、搭配鋸齒型腰帶，愉悅感躍然而出！
Salvatore Ferragamo本季宛如一幅充滿趣味、優雅對比的精美畫卷，不同的質地相互碰撞、相互重疊，精細的單色織物更因繽紛的顏色與圖案顯得生氣蓬勃。幾何圖案被視為本季核心，尤其被運用於種種不同形式的鋸齒形圖案更具獨特魅力，無論呈現於針織長裙或絎縫綢緞上裝，或微妙的點綴於純白雙面羊絨外套的裩邊，看似銳利的角度令人聯想起鯊魚的牙齒，完美烘托織物的輕柔。
品牌同時為經典的男裝探索對比衝突的極限。無論傳統與摩登的交融，或是幾何圖案配以黑白人字紋、千鳥紋或威爾斯親王格紋等，皆在精確剪裁與舒適柔和之間帶出清新、活力四射的形象。經典牛津鞋裝飾著彩色飛濺潑墨印花，以藝術型態融合正式的穿著與休閒的態度。
圖片提供：Salvatore Ferragamo
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Salvatore Ferragamo為男士帶來清新耀眼的摩登個性。色塊羊毛背心，49,900元；絲質印花襯衫，23,900元；灰色格紋西裝褲，24,900元。
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Salvatore Ferragamo Fergie藍色貂毛高跟鞋，73,900元。
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Salvatore Ferragamo本季鋸齒形圖案充滿活力、繽紛搶眼。黑白鈕釦上衣，57,900元；色塊拼接羊毛長裙，57,900元；鋸齒造型腰帶，26,500元。
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時尚媽咪Melody與大女兒Olivia。Melody穿Salvatore Ferragamo針織條紋背心，54,900元；鉛筆裙，57,900元；腰帶，26,500元。Olivia也搭配著Ferragamo Mini系列鞋款與包款。（記者方惠宗攝）
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標題：鋸齒幾何 繽紛躍動Ferragamo
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