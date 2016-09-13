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上班族托特包 大小拆用時尚多元

2016-09-13

〔記者方惠宗／台北報導〕英國精品Mulberry推出一款可說是專為上班族打造的托特包「Maple」；這也是品牌創意總監、西班牙設計師Johnny Coca來到Mulberry所設計的第一款托特包。針對這個刻意設計成可容納A4文件及筆記型電腦的尺寸、兼具手提及肩背功能的包款，Johnny Coca表示：「除了可依照個人需求將背帶繫上或拆下，我們也在包身前側加上一個可拆卸式的外袋設計，讓Maple系列的功能更多元。」

Maple托特包開放式的包口設計方便拿取物品，細緻厚實的皮革讓包身更加堅固硬挺，修長的樣式也很適合放置筆電、平板電腦或文件。外側附有可拆卸式的外袋，可用來放置較小的物品。Johnny Coca說：「當你一大早需要外出買杯咖啡，這個外袋便能化身成優雅實用的手拿包，你再也不需要隨時隨地都帶著沉重的大包、像是帶著全身的家當到處跑一樣了。」他說，如此兩用式的實用設計非常適合上班族。

Johnny Coca曾任Céline配件設計總監，去年7月正式上任Mulberry創意總監。

圖片提供：Mulberry

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  • Mulberry Maple系列是專為忙碌現代人所設計的包款。圖為黑色與綠色山羊皮款，50,500元。

    Mulberry Maple系列是專為忙碌現代人所設計的包款。圖為黑色與綠色山羊皮款，50,500元。

  • Mulberry Maple系列托特包包身優雅硬挺，外側附有一個可拆卸式外袋。

    Mulberry Maple系列托特包包身優雅硬挺，外側附有一個可拆卸式外袋。

  • Mulberry Maple系列是專為忙碌現代人所設計的包款。圖為黑色與綠色山羊皮款，50,500元。

    Mulberry Maple系列是專為忙碌現代人所設計的包款。圖為黑色與綠色山羊皮款，50,500元。

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