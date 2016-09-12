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進口小型Crossover非主流之選-2

2016-09-12

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

〈雙龍Tivoli e-XGi 160〉

韓國小型跨界休旅另類優選

去年6月取得韓國SsangYong雙龍汽車代理權的永嘉雙龍，看好國內逐漸興起的Crossover跨界休旅車市場前景，於去年底台北車展導入了雙龍小型跨界休旅力作Tivoli，以頗具競爭力的售價將其1.6升汽柴油的2WD車款發表上市。

這裡試駕的是Tivoli汽油2WD GLX豪華型，配置原廠代號e-XGi 160的1.6升NA汽油引擎，藉由E-VGT電子扇葉幾何可邊渦輪加持，可輸出128匹最大馬力與16.3公斤米最大扭力，搭配具有Eco、Power和Winter 3種換檔模式的6速手自排變速系統，動力揮灑十分流暢。根據原廠數據，其0～100公里／時加速需花上11.0秒，雖不算快，但對務實有個性的小型Crossover買家還算足敷使用。

實際試駕時，可以感受到這具汽油NA引擎的油門反應頗為輕快流暢，加速表現不難滿足大部分小型Crossover買家日常用車的需求。柔韌穩健的懸載設定，賦予Tivoli不錯的動態駕馭感受，同時也能兼顧行路舒適性。

Tivoli的內裝設計鋪陳極具創意巧思，不僅看起來時髦而富科技感，並有許多貼心實用的置物規劃，體現Crossover跨界休旅車的實用機能。這輛GLX豪華型標配8吋全彩影音娛樂系統，附有PAPAGO研勤科技開發的Purenavi S1圖資軟體，還可以內建的EZ-Life軟體透過智慧型手機連線上網，獲得各種實用的行車資訊。

總代理永嘉雙龍將Tivoli汽油2WD最頂級的GLX豪華型報出89.8萬的售價，在同級距進口小型跨界休旅市場仍有其競爭力，訴求不迷信品牌的個性化買家。

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  • 雙龍Tivoli個性有型的車頭前臉設計，吸引許多年輕消費者的青睞；這裡試駕的汽油2WD GLX豪華型足下標配18吋銀鑽切鋁圈及215/45R18輪胎，視覺上有加分效果。

    雙龍Tivoli個性有型的車頭前臉設計，吸引許多年輕消費者的青睞；這裡試駕的汽油2WD GLX豪華型足下標配18吋銀鑽切鋁圈及215/45R18輪胎，視覺上有加分效果。

  • 車尾線條層次分明，結合兩側突出的輪拱造型，以及包角式立體尾燈設計，看起來典雅而不失動感，體現小型Crossover的鮮明個性。

    車尾線條層次分明，結合兩側突出的輪拱造型，以及包角式立體尾燈設計，看起來典雅而不失動感，體現小型Crossover的鮮明個性。

  • 本車加速反應輕快流暢，底盤回饋堪稱柔韌穩健，行車動態表現中規中矩，應可滿足一般消費者日常代步的需求。

    本車加速反應輕快流暢，底盤回饋堪稱柔韌穩健，行車動態表現中規中矩，應可滿足一般消費者日常代步的需求。

  • 這具1.6升e-XGi 160汽油引擎，擁有128匹最大馬力與16.3公斤米最大扭力，歐規平均油耗每公升可跑12.2公里，達到該排氣級距的4級標準。

    這具1.6升e-XGi 160汽油引擎，擁有128匹最大馬力與16.3公斤米最大扭力，歐規平均油耗每公升可跑12.2公里，達到該排氣級距的4級標準。

  • 儀表控台設計還算清晰易上手，造型鋪陳也頗富巧思，隨處都有貼心實用的置物規劃。

    儀表控台設計還算清晰易上手，造型鋪陳也頗富巧思，隨處都有貼心實用的置物規劃。

  • 試駕的GLX豪華型，電容式多指手勢控制的8吋全彩影音娛樂系統是標準配備，能支援手機WiFi連結、藍牙免持通話及PAPAGO中文衛星導航等功能。

    試駕的GLX豪華型，電容式多指手勢控制的8吋全彩影音娛樂系統是標準配備，能支援手機WiFi連結、藍牙免持通話及PAPAGO中文衛星導航等功能。

  • Tivoli的行李廂標準容量為423公升，若將後座椅背往前傾倒攤平，可將置物容量擴充至1,115公升，唯獨行李廂的平整化套件需另外加購。

    Tivoli的行李廂標準容量為423公升，若將後座椅背往前傾倒攤平，可將置物容量擴充至1,115公升，唯獨行李廂的平整化套件需另外加購。

  • 雙龍Tivoli e-XGi 160小檔案

    雙龍Tivoli e-XGi 160小檔案

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