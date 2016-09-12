進口小型Crossover非主流之選-2

2016-09-12

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

〈雙龍Tivoli e-XGi 160〉

韓國小型跨界休旅另類優選

去年6月取得韓國SsangYong雙龍汽車代理權的永嘉雙龍，看好國內逐漸興起的Crossover跨界休旅車市場前景，於去年底台北車展導入了雙龍小型跨界休旅力作Tivoli，以頗具競爭力的售價將其1.6升汽柴油的2WD車款發表上市。

這裡試駕的是Tivoli汽油2WD GLX豪華型，配置原廠代號e-XGi 160的1.6升NA汽油引擎，藉由E-VGT電子扇葉幾何可邊渦輪加持，可輸出128匹最大馬力與16.3公斤米最大扭力，搭配具有Eco、Power和Winter 3種換檔模式的6速手自排變速系統，動力揮灑十分流暢。根據原廠數據，其0～100公里／時加速需花上11.0秒，雖不算快，但對務實有個性的小型Crossover買家還算足敷使用。

實際試駕時，可以感受到這具汽油NA引擎的油門反應頗為輕快流暢，加速表現不難滿足大部分小型Crossover買家日常用車的需求。柔韌穩健的懸載設定，賦予Tivoli不錯的動態駕馭感受，同時也能兼顧行路舒適性。

Tivoli的內裝設計鋪陳極具創意巧思，不僅看起來時髦而富科技感，並有許多貼心實用的置物規劃，體現Crossover跨界休旅車的實用機能。這輛GLX豪華型標配8吋全彩影音娛樂系統，附有PAPAGO研勤科技開發的Purenavi S1圖資軟體，還可以內建的EZ-Life軟體透過智慧型手機連線上網，獲得各種實用的行車資訊。

總代理永嘉雙龍將Tivoli汽油2WD最頂級的GLX豪華型報出89.8萬的售價，在同級距進口小型跨界休旅市場仍有其競爭力，訴求不迷信品牌的個性化買家。