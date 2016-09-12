進口小型Crossover非主流之選-1

2016-09-12

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

〈Peugeot 2008 1.2 PureTech〉

歐系小型Crossover時尚之作

儘管今年上半年原廠已發表了Peugeot 2008的小改款新車，不過產品上市時間一直跟歐陸地區有不小時差的台灣市場，也才推出換上1.2 PureTech小排氣量3缸Turbo動力與EAT6 6速手自排變速系統的2008汽油車，並首度導入配有Grip Control系統的車型。

2008 1.2 PureTech搭載一具EB2DT直3缸內直噴Turbo引擎，可輸出110匹最大馬力與20.9公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速EAT6手自排變速箱，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑20.8公里，能源效率達到1,200cc以下最優的1級標準。

根據原廠提供的性能數據，本車的0～100公里／時加速需時9.9秒，極速則為188公里／時，性能表現甚至要比一般1.6升NA汽油動力的對手都好上許多。Grip Control車型可透過車上的ESP系統模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果，並搭配205/50R17越野胎，提供輕度off road的能力。

坐進2008駕駛艙，首先映入眼簾的是其懸浮式抬頭顯示儀表板，讓駕駛人從方向盤上方來檢視儀表。而這輛Grip Control試駕車採用棕色半皮布跑車座椅，搭配棕色格菱紋內裝及古銅金內飾，營造出更呼應跨界休旅車的時尚風情。

Peugeot總代理寶嘉聯合將2008 1.2 PureTech規劃成Active和兩車型，售價分別為93.9萬和108.9萬，提供消費者off road能力上的差異化選擇。