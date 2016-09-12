進口小型Crossover非主流之選-1
記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
〈Peugeot 2008 1.2 PureTech〉
歐系小型Crossover時尚之作
儘管今年上半年原廠已發表了Peugeot 2008的小改款新車，不過產品上市時間一直跟歐陸地區有不小時差的台灣市場，也才推出換上1.2 PureTech小排氣量3缸Turbo動力與EAT6 6速手自排變速系統的2008汽油車，並首度導入配有Grip Control系統的車型。
2008 1.2 PureTech搭載一具EB2DT直3缸內直噴Turbo引擎，可輸出110匹最大馬力與20.9公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速EAT6手自排變速箱，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑20.8公里，能源效率達到1,200cc以下最優的1級標準。
根據原廠提供的性能數據，本車的0～100公里／時加速需時9.9秒，極速則為188公里／時，性能表現甚至要比一般1.6升NA汽油動力的對手都好上許多。Grip Control車型可透過車上的ESP系統模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果，並搭配205/50R17越野胎，提供輕度off road的能力。
坐進2008駕駛艙，首先映入眼簾的是其懸浮式抬頭顯示儀表板，讓駕駛人從方向盤上方來檢視儀表。而這輛Grip Control試駕車採用棕色半皮布跑車座椅，搭配棕色格菱紋內裝及古銅金內飾，營造出更呼應跨界休旅車的時尚風情。
Peugeot總代理寶嘉聯合將2008 1.2 PureTech規劃成Active和兩車型，售價分別為93.9萬和108.9萬，提供消費者off road能力上的差異化選擇。
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本文試駕的Peugeot 2008 1.2 PureTech Grip Control車型，外觀配備了鍍鉻SR1風格進氣壩與下護板、高亮銀鍍鉻後視鏡（整合方向燈）、鍍鉻亮銀窗框，足下採用17吋鋁圈與205/50R17越野胎。
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Peugeot 2008車身尺碼跟下文的雙龍Tivoli相當接近，訴求注重lifestyle的個人或小家庭買家。
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柔韌明快的懸載設定，無論在快速道路或蜿蜒山路上都能提供不錯的操控樂趣，0～100公里／時加速需時9.9秒，足敷這類小型Crossover買家的用車需求。
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這具原廠代號EB2DT的1.2升直列3缸PureTech缸內直噴Turbo引擎，可輸出110匹最大馬力與20.9公斤米峰值扭力，能源局公告的歐規平均油耗每公升可跑20.8公里，達到該排氣級距最佳的1級能源效率，且稅金級距低於1,200cc以下。
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2008的懸浮式抬頭顯示儀表板，讓駕駛人的視線由方向盤上方去閱讀儀表板，更能專注前方路況。Grip Control車型透過格菱紋風格棕色內裝及古銅金內飾，營造出休閒而不失時尚感的座艙氛圍，以呼應其Crossover的跨界時尚風格。
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2008中央出風口上方的7吋全彩觸控螢幕，整合音樂播放、行動通訊、行車資訊與車輛設定等功能，還可加價選配GPS衛星導航系統。
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本車標配Cielo全景式玻璃車頂，行李廂的標準容量為350公升，若將後座座椅前傾打平，則可擴充至1,194公升。
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Peugeot 2008 1.2 PureTech小檔案
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