耐震綠建築認證趨勢 高雄建案再升級

2016-09-10

記者林耀文／專題報導、攝影

高雄市重大建設區的地價與房價穩定上揚，刺激高總價豪宅市場崛起，南部推案龍頭建商京城建設，在農十六特區新完工的超豪宅大樓，首創高雄建築業獲得耐震與綠建築雙標章認證，帶動區域房市強勁成長，超豪宅大樓可望成為年底高雄房市回溫聚焦重點。

內政部建築研究所為鼓勵興建省能源、低污染及安全耐震之建築建立舒適、安全、環保之居住環境，特委請財團法人台灣建築中心受理「耐震標章」及「綠建築標章」申請。京城建設「京城」案在9月6日正式獲頒耐震、環保綠建築雙標章，顯示京城建設在「京城」超豪宅大樓案的用心程度，就是最好的證明。目前南台灣同時擁有這耐震及環保雙標章殊榮的建築開發商只有京城建設「京城」案。

善盡社會責任 耐震綠建築雙標章新潮流

內政部建築研究所所長陳瑞鈴指出，國內集合式住宅申請獲得耐震建築標章仍然不多，「京城」案能夠通過台大地震工程研究中心結構外審，並獲得台灣建築中心耐震標準認證，為南台灣第一棟申請SRC耐震標章住宅；不但每間隔一個月有台灣建築中心人員現場察證，結構體施工階段也有技師全程駐場監督，層層把關才能獲頒台灣建築中心的耐震標章，又能同時獲得綠建築合格認證雙標章，實屬難能可貴，值得建築業界參考效法。

「京城」案耐震設計可承受地表加速度為0.32g；鋼骨工程品質管理方面，全棟鋼材用量約12,000噸，樑柱材質均採用SN490B、C系列高強度鋼板。制震系統方面，1~29F共設置232支挫屈束制斜撐(BRB)，打造成一個堅固安全的家。內政部綠建築標章方面，包括綠化、保水、水資源、日常節能、廢棄物減量、污水垃圾改善等6項，均已達到內政部取得綠建築標章之標準，對客戶來說，是居住環境最好的品質保證。

台灣建築中心董事長楊欽富認為，能夠完成這些耐震及環保指標，讓開發商在建築開發的安全及環保議題，不再淪為口號，對京城而言是善盡社會責任之積極作為，對「京城」這個個案而言，不但可提高居住安全品質，讓客戶住得安心，環保方面可達到節能及省水之雙重效果，這些標章的認證是相當值得推動，也能經由認證的經驗養成習慣，業界也可在建築設計與施工時，納入耐震標章與綠建築標章的認證，這對於提高國內建築品質、耐震安全與居住舒適健康，都有正面影響效果。

頂級豪客注重居家安全 結構施工與耐震標章顯優勢

京城建設總經理陳添進表示，由於公司多年來鎖定高檔豪宅大樓市場，在美術館周圍推出多棟景觀豪宅大樓，受到頂級豪客歡迎，考量美術館園區優質基地供給逐漸稀有，直接面對綠景的景觀超豪宅新大樓基地，單坪地價創下每坪306萬元的標售行情，包括美術公園與凹仔底森林公園高樓層產品的每坪售價行情，可望創下北高雄房價高檔紀錄，已吸引不少華人圈富豪與中北部頂級豪客陸續南下積極洽詢。

除了公園周圍第一排基地之外，愛河畔的景觀豪宅大樓也頗受矚目，高樓層產品可鳥瞰中都溼地生態公園、美術公園、生態湖水景與遠眺柴山綠景，吸引市區多金豪客進場的效果明顯，目前中都景觀第一排基地的單坪得標價已達132萬元，日後推出的景觀超豪宅大樓，也有機會出現上億元的大戶豪宅產品。

交通與建設推動 房市發展綻光芒

三禾廣告總經理黃永清則說，近年來在政府推動市區景觀改造與美術公園、凹仔底森林公園綠美化已呈現良好成果後，生活圈優質的水岸綠化景觀，成為市民前來休閒重要據點。也由於能夠直接欣賞農十六凹仔底森林公園與美術公園第一排基地供給稀有，直接面對公園綠景的景觀豪宅新大樓，高樓層產品的每坪售價行情，可望挑戰單坪70、80萬元，創下北高雄房價高檔行情，已吸引不少中北部頂級豪客南下卡位購屋置產興趣。